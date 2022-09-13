Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 81 ilde 500 bin sosyal konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptı. Erdoğan, ''Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal dahi edemeyeceği bir atılımla yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, 10 binlerce iş yeri, binlerce kamu binası, Avrupa standartlarının da fevkinde stadyumlar, her kesimden insanımız için yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdık" diye konuştu.

'BİZİM MUHARRİK KUVVETİMİZ MİLLETTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin sadece bina yapan kurum olmanın ötesine geçip, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girdiğini belirterek şunları söyledi:

"2012 yılında toplamda 6,5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşümünü başlattık. Elbette tüm bu büyük dönüşümün sahibi de muhatabı da yararlanıcısı da milletimizin ta kendisidir. Bugün de sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. Bilindiği gibi 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik 2 sosyal konut projesi başlatmıştık. Hep söylediğimiz gibi bizim muharrik kuvvetimiz millettir. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Hem yapılacak konut sayısını artırmaya hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik. Bu tanıtım töreni ile ülkemizin her yerinde 100 binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz."

'AMACIMIZ İLK ETAP KONUTLARI 2 YILDA TESLİM ETMEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuruların yarın itibarıyla başlayıp ekim ayı sonuna kadar süreceğini, projelerin ilk temelini de yılbaşında atacaklarını kaydetti. Erdoğan, "Amacımız ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yatay mimari esasıyla yani zemin artı 3, zemin artı 4, bilemediniz zemin artı 5; depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecektir. Projelerimizi özellikle mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Her şeyden önce bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. cumhuriyetimizin 100’üncü yılına böyle küresel ve tarihi önemde bir kampanya ile girmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'5 YILLIK SÜREÇTE 500 BİN SOSYAL KONUT, 250 BİN KONUT AMAÇLI ARSA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyanın ayrıntılarını da paylaşarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimize 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. Yani vatandaş der ki ‘Bana altyapısı yapılmış arsa verin, ben kendim yapacağım’. Peki, onun için de 250 bin konut yapımına müsait alt yapısı halledilmiş arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece 2003 başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona diğer projelerle birlikte bunların içinde oturan vatandaş sayısını da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin ismini de ‘ilk evim’ ‘ilk iş yerim’ olarak belirledik. Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir örnek vermekte fayda görüyorum. Tanıtımını yaptığımız 500 bin konut hedefi sayısı, iş yerleri ile birlikte düşünüldüğünde hane sayısı bakımından İstanbul’un 4’te 1'ine, Ankara’nın yarısına, Kocaeli’nin tamamına eşitken; Bilecek, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari’nin tamamına eşittir. Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değeri demektir. Çarpan etkisiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik harekete yol açacak bir projeyi bugün siz değerli vatandaşlarımla birlikte paylaşıyoruz."

'YÜZDE 20'Sİ GENÇLERE, YÜZDE 20'Sİ EMEKLİLERE'

Erdoğan, devasa sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanıma sunmayı planladıklarını belirtip, şunları söyledi:

"Konutu, arsası ve iş yeriyle toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutlarımızdan 50 binini İstanbul’da, 18 binini Ankara’da, 12 bin 500’ünü İzmir’de, 10 binini Gaziantep’te, 8 bin 650’sini Bursa’da, 7 bin 500’ünü Konya’da, 4 bin 500’ünü Kayseri’de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza yine yüzde 5’e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20’ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Projemizde konutların yüzde 20’sine denk gelen 50 binini de yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik."

'2+1 KONUTLAR 608 BİN, 3+1 KONUTLAR 850 BİN LİRA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutların fiyatını da maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. Bu kampanyamıza İstanbul’da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10’u peşin alınacak, taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanması ile başlayacaktır. Kamunun ciddi kaynak ayırarak, önemli fedakarlıklarla yürüttüğü bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de açık söylüyorum; fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ’den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı, etkin, güvenilir bir denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz, imkanı kısıtlı aileleri uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır" diye konuştu.

'İLK DEFA EV YAPMAYA HAZIR ARSA ALTERNATİFİ SUNUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya ile ilk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunduklarını dile getirerek, "Böylece düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlıyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Arsayı alan vatandaşımız burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecektir. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar 2 gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacaktır. 2’nci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vade ile faizsiz bir şekilde yapılabilecektir" dedi.

'10 BİN YENİ İŞ YERİNİ SANAYİCİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ'

Erdoğan, yapılacak iş yerleri ile ilgili ayrıntıları da paylaşarak, "Hali hazırda 12 ilimizde 3 bin 930’u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. İnşa edeceğimiz iş yerlerinin ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine hatırı sayılır bir katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur. Onlarca farklı sektöre yayılan, tamir ve imalat kollarında yoğunlaşan, küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 603 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize sunacağız. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin 81 ilimize, ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

'MİLLETLE DEVLETİ BÜTÜNLEŞTİRDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada hiçbir ülkenin maliyet ve süre olarak cesaret edemediği proje ile milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmakta kararlı olduklarını kaydederek, "Konut üretimindeki hızımızdan, iş kalitemizden yararlanmak isteyen Avrupa’daki Asya’daki Afrika’daki tecrübemizden istifade etmek isteyen onlarca ülke var. Biz bu alandaki birikimimizi öncelikle vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz; bu tablo bir güç meselesi olmanın ötesinde her şart altında millete hizmet için çalışma, üretme anlayışının bir sonucudur. Devlet milletine hizmet için çalıştıkça millette devletine daha sıkı sarılmakta, daha çok itimat etmektedir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bu hakikatin en çarpıcı ifadesidir. Hükümetlerimiz döneminde hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri ile milletle devleti geçmişte hiç olmadığı kadar bütünleştirdik, güçlendirdik. Konut projelerimizi de bu anlayışla yürütüyoruz" dedi.

'YURTLARIMIZI DOLDURACAK MÜRACAAT HENÜZ YOK'

Erdoğan, laf üretmek yerine her zaman iş ürettiklerini belirterek, "Bizi asıl şaşırtan muhalefet cenahının gençlerimizin ev sahibi olmasına karşı çıkmalarıdır. Hiçbir konuda gençlerimize güvenmeyenler bu hususta da aynı yaklaşımı göstermektedir. Ey muhalefet; biz göreve geldiğimizde sizin gençlerimize verdiğiniz burs neydi? 45 liracıktı. Şimdi burslar 650 liraya, 850 liraya çıktı. Asgari ücrete çıktı; lisansüstü eğitim ve öğretim görenlerin ki. Biz böyle yaklaşıyoruz gençlerimize ve biz gençlerimizi hamdolsun sokaklarda bırakmadık. Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var ve yurtlarımız henüz dolmuş değil. Yurtlarımızı dolduracak müracaat henüz yok ama biz buna rağmen yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine inşallah yurtlarımızı çıkaracağız. Biz gençlerimize hep güvendik, hep inandık, hep destek verdik. Konut projemizde de onlara güvenimizi ve desteğimizi kendilerine yüzde 20’lik bir kontenjan ayırarak gösterdik. Geçmişte nasıl yüz binlerce gencimizin ev sahibi olmasını sağlamışsak bugün de aynısını yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca projenin çeyizciler için de hayırlı olmasını dileyerek, "Çünkü her konut 250 farklı çeyiz noktasında bir hareketlenme meydana getiriyor dolayısıyla ekonomiye de ayrı bir hareketlenme demektir bu. İnşallah attığımız bu adımla bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa vesile olmasını diliyorum" dedi. (DHA)