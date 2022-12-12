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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Davet edildiği halde TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden kendi ülkesindeki teknolojilerden habersiz vizontele muhalefetini de kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel be gel, bir şeyler görürsün. Bir şeyler kaparsın. Her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama TOGG yok" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dokuzuncusu düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5 buçuk milyar dolardan ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum" dedi.



Erdoğan, "Karadeniz Gazı'nı milli sistemimize dahil etme çalışmaları sürerken son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyoruz. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99'uncu yılına bir armağan olarak TOGG'un Gemlik'teki son teknolojiye sahip üretim üssünü hizmete açtık. Üretim ekibinin akıllı cihaz tarif ettiği TOGG'un testleri devam ediyor. İnşallah birkaç ay içinde Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak TOGG'u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Bundan 60 sene önce algı üzerine kurulu propagandalarla devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik'ten devrim otomobiliyle verdik. Davet edildiği halde TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden kendi ülkesindeki teknolojilerden habersiz vizontele muhalefetini de kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel be gel, bir şeyler görürsün. Bir şeyler kaparsın. Her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama TOGG yok" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTOGG
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