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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gel anayasa yapalım

04 Kasım 2022 Cuma 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gel anayasa yapalım

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Yıllar yılı başörtü düşmanı olan ve üniversitelerimizde ikna odalarını kuranların kimler olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ikna odalarını kuranlar şimdi de geldiler, başörtü sorununu çözelim diyorlar. Ne kadar güzel. Bak nereden, nereye geldik. Ben şimdi yeni bir teklif daha yaptım. Hadi bakalım. Bu seçimde, kaç tane başörtülü milletvekili adayı çıkaracaksın. Artık çark, geri dönmeye başladı. Gel anayasa yapalım. Bu anayasayı yaparken, başörtülü başı açık her hangi bir ayrıma gitmeden hak ve özgürlükler noktasında bütün kızlarımız, kadınlarımız anayasa teminatı altında bu süreci yaşasınlar" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 04.11.2022 15:50
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAnayasa
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