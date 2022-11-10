Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.412,35
ALTIN
1.020,97
DOLAR
18,59
STERLİN
21,20
EURO
18,50
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...
Tokat'ta ekmek fabrikası ve arsası satışa çıktı
Tokat'ta ekmek fabrikası ve...
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 Sözleşmeli Personel alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22...
SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak
SPK, sınavla uzman yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz

10 Kasım 2022 Perşembe 11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan ile normalleşme sürecine ilişkin, "Diasporalar, gerek Fransa'da gerek Amerika'da aleyhte çalışıyorlar, tabi bu aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete döndürecek olan, Ermenistan yönetimidir. Eğer bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız olumlu istikamette değişir. Bizler düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkand kentine hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'ndan basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Semerkand zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut iş birliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp, önemli kararlar alacağız. Ziyaretim kapsamında, zirveye katılacak devlet ve hükumet başkanlarıyla da temaslar gerçekleştirerek, ikili ilişkilerin yanı sıra küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Semerkand Zirvesi'nin; ortak bir dili, tarihi ve kültürü paylaşan Türk devletleri arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Türkiye olarak teşkilatın kurumsallaşması ve dünya çapındaki çok taraflı bölgesel örgütler arasındaki saygın yerini almasıyla iftihar ediyoruz" diye konuştu.   

'BU BİR LİDER SİYASETİ'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda yeniden sevkiyatın başlaması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i nasıl ikna ettiğine ilişkin soru üzerine, "Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin'le yaptık. Tabi birbirimize olan özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız. Birbirimize olan özgüven ve saygı, bizi bu tür adımları atmaya teşvik ediyor ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor. Bugüne kadar böyle yürüdü. Aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma gerek bundan sonra belki Sinop'la ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar; tabi bunlar birbirimize olan saygıyı teşvik ediyor. Bundan dolayı da bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk, şimdi de takipçisiyiz" dedi.

'BİZLER DOST KAZANMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Erdoğan, Ermenistan ile normalleşme sürecinin hangi aşamada olduğuyla ilgili de "Ermenistan'la en son Prag'da görüşmeler yaptık ve kendilerine de şunu söyledik; 'Siz eğer Azerbaycan'la ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir'. Bunu çok açık ve net kendilerine ifade ettik. Şu an itibarıyla henüz bu aşamaya gelinebildi diyemem. Zira sürekli diasporalar, gerek Fransa'da gerek Amerika'da aleyhte çalışıyorlar, tabi bu aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete döndürecek olan Ermenistan yönetimidir. Eğer bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız olumlu istikamette değişir. Bizler düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz. Temennim odur ki Ermenistan yönetimi, bunu başarırsa hele hele bir de gerek Laçin gerek Zengezür'le ilgili Azerbaycan'la atacakları adımlar da bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler" diye konuştu.

'RUSYA'NIN HERSON'LA İLGİLİ KARARI OLUMLU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ara buluculuk çalışmalarına ilişkin de "Ara buluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ama bu iş ne zaman biter, bunu söylemek akıl karı değil. Ancak Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu, önemli bir karar. Temennim odur ki G-20'ye Rusya'dan katılım olursa orada tabi ruberu görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasimizi Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz ve temennimiz o ki ara buluculukta başarılı olalım ve savaşın egemen olduğu bir dünyadan barışın egemen olduğu bir dünyaya geçişi sağlayalım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanErmenistanNormalleşme Süreci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Meclis Başkanı Töre: İçimizde çok hain var, aldanmayacağız
KKTC Meclis Başkanı Töre: İçimizde çok hain var, aldanmayacağız
Remzi Çayır: Ülkeyi refaha kavuşturacak manifestoyu milletimizin önüne koyacağız
Remzi Çayır: Ülkeyi refaha kavuşturacak manifestoyu milletimizin önüne koyacağız
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutu tamamlayacağız
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutu tamamlayacağız
Akşener: İlkeler, değerler hikaye; at pazarlığı şahaneymiş
Akşener: İlkeler, değerler hikaye; at pazarlığı şahaneymiş
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Müzakere sürecimiz istediğimiz hızda ilerlemiyor
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Müzakere sürecimiz istediğimiz hızda ilerlemiyor
Davutoğlu: Başörtüsü meselesi bir an önce çözüme kavuşturulmalı
Davutoğlu: Başörtüsü meselesi bir an önce çözüme kavuşturulmalı
Bakan Bozdağ: 360-400 oy arasında referandum ortaya çıkar
Bakan Bozdağ: 360-400 oy arasında referandum ortaya çıkar
Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, temiz parayı buldu
Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, temiz parayı buldu
"Vatandaşlarımıza büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var"
"Vatandaşlarımıza büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول