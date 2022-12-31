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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı yeni yıl mesajında, "Biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. 2022'yi de tıpkı son 20 yılımız gibi, sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023'te ülkemizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. 2023'te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa, barış, huzur, refah, esenlik dolu bir yıl diliyorum" dedi.

31 Aralık 2022 Cumartesi 17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

İSTANBUL (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda barış, huzur, refah ve esenlik dolu bir yıl temennisinde bulunarak, "Bugün sadece bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.  

"2023 MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜN DE MİLADIDIR" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sadece bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz. Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl anmalarına, 2019'da Samsun'la başladık. Esasen Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen 4 yıllık dönemdeki her 100'üncü yıl anmasını hep beraber coşkulu bir şekilde yaşamayı ümit ediyorduk. Bunun için çok ciddi hazırlıklar da yapmıştık ancak Covid-19 salgını çerçevesinde uygulanan tedbirler, bizi bu dönemi sade anma törenleriyle geçirmeye mecbur bıraktı. Öyle ki, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılında dahi tebrik mesajlarıyla yetinmek durumunda kaldık. Hamd olsun bu sıkıntılı günleri geride bıraktık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının sevincini inşallah 29 Ekim 2023'te hayal ettiğimiz şekilde coşkuyla yaşayabileceğiz. Ayrıca 2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün de miladıdır. Ülkemizin en iddialı demokrasi ve kalkınma vizyonlarından biri olan 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunup onayını aldığımız 2011 seçimlerinden beri bu sözümüzü yerine getirmek için gece gündüz çalıştık2 dedi. 

"2023 HEDEFLERİMİZDEN ASLA GERİ ADIM ATMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen sonra başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren hadiseler bir yönüyle de bu adımla ne kadar çok güç odağını ürküttüğümüzün ifadesidir. Her ikisi de 2013'te yaşanan gezi olaylarında, 17-25 emniyet-yargı darbe girişimine, PKK'nın çukur eylemlerinden, DEAŞ'ın sınırlarımızı tacizine, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden, 2018'de ekonomimizi hedef alan uluslararası sabotaja kadar dört bir yandan sayısız saldırıya maruz kaldığımız bu kritik dönemde verdiğimiz çok yönlü mücadele yanında, 2023 hedeflerimizden de asla geri adım atmadık. Tam tersine, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek terörle mücadele stratejimizi, tehditleri kaynağında yok etme yönünde genişleterek, teröristleri açtıkları çukurlara gömerek, darbecilerin başını ezerek, ekonomik tetikçileri kendi programlarımızla hüsrana uğratarak, küresel krizleri fırsata dönüştürmek için ülkemizin kaynaklarını tam kapasite harekete geçirerek, velhasıl beraberce, var gücümüzle mücadele ederek 2023 hedeflerimizin kılavuzluğunda yolumuza hep devam ettik" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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