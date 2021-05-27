​​​​​​​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' nda 146'ncı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi. Toplantı AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi konuşma yaptı. Yassıada'nın önce "yaslı ada"ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme sürecinin, aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özeti olduğunu belirten Erdoğan, "Uzun ve yıpratıcı savaş yıllarının ardından varını yoğunu ortaya koyarak İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran Türk milleti demokrasi mücadelesini de aynı kararlılıkla sürdürmüştür." diye konuştu.

Milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelesinin önünün, sürekli darbelerle kesilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımından ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi, aradan geçen 60 yılı aşkın süreye rağmen milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Ülkemizi darbenin eşiğine getiren zihniyetin varlığını halen devam ettirdiğini görmemiz ise ayrıca bir üzüntü kaynağıdır. Darbeden birkaç hafta önce Menderes'e gönderilen muhtıra mahiyetindeki mektupta ifade edilen görüşler ve kullanılan üslup ile 1971 muhtırasında, 1980 darbesi öncesinde, 28 Şubat 1997 muhtırasında, 27 Nisan 2007 bildirisinde, hatta son emekli amiraller açıklamasında sergilenen yaklaşım hep aynıdır. Merkez aynı değişen bir şey yok. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Bunlarla beraber monşerler de var. Hep birlikte çalıştılar, aynı merkezden yönetildiler. Bu zihniyet, her dönemde gücü milli irade yerine darbecilerden almayı tercih etmiş, iktidarı sandıkta değil, silahların, darağaçlarının gölgesinde elde etmenin peşinde koşmuştur. Bu zihniyet, ülkeyi demokratik yollarla kazandığı meşru iktidarla değil, vesayet araçlarıyla yönetmeyi özellikle çalışmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bunlar sıkıştıkları her durumda ülkede kargaşa ve huzursuzluk çıkartarak, darbecilere selam durmaya, darbeyi ima etmeye yönelmişlerdir. 'CHP artı ordu eşittir darbe' diye kurulan denklemin sahipleri, bu faşist zihniyetlerini pervasızca sergilemekten de çekinmemişlerdir. Namlı 27 Mayısçılar yıllar sonra yaptıkları açıklamalarda kendilerini CHP yöneticileriyle bu partinin desteğindeki dergi ve gazetelerin kışkırttığını açıkça ifade etmişlerdir" dedi.



"DARBE İMASI İLE YÜRÜTÜLEN KİRLİ GİRİŞİMLER CHP YÖNETİMİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞTİR"

Erdoğan, " Biz bu üslubu CHP'nin yöneticilerinden duymaya devam ediyoruz. AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek 'sakın ha' naraları atanlar yine bunlardır. FETÖ'cülerin montaj ürünü kasetlerle Meclis'in itibarını ayaklar altına alanlar yine bunlardır. Bizi indirmekten söz edenler yine bunlardır. Bir kaç hafta önce bizi merhum Menderes'in akıbeti ile tehdit edenler yine bunlardır. Darbe iması ile yürütülen kirli girişimler CHP yönetimi tarafından desteklenmiştir. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyip de çıktık. CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken, her yakalandıklarında ise 'Yapay gündem' diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmışlardır. Ama şunu bilmiyorlardı. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz, ölümü korkutanlardan olacağız ve bu yola da böyle devam edeceğiz. Darbecilik, ülke düşmanları ile kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin genlerine işlemiştir" ifadelerini kullandı.



YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Darbeci zihniyetin pan zehiri milli iradenin güçlenmesidir. Tarihimizin en büyük yönetim reformlarından olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bu doğrultuda çok önemli bir adım attık ama çok rahatsız oldular. Hem Cumhurbaşkanlığı hem AK parti olarak bu konudaki ki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yeni bir sivil anayasa ile bu adımı kalıcı hale getirerek ülkemizi en üst lige çıkaracağız. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP, BBP hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'den bu çalışmayla ilgili neticeyi Sayın Genel Başkandan aldım. Ortağımız MHP kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu. Diğer partilerin de böyle hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmamız da bitti aynı şekilde biz de kendilerine bunu sunacağız. İnşallah yıl sonuna doğru tüm bu metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak bir teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Amacımız meclisteki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı etkin samimi destek vermeleridir Şayet böyle geniş bir uzlaşmayla yeni Anayasayı Meclis'te kabul ettirip milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacaktır. Arzu ettiğimiz bir şekilde uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle birlikte kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız" dedi.



Erdoğan, "Darbeciler kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten Türkiye'nin demokrasisini ve kalkınmamsını baltalamaktan çekinmemişlerdir. Ülkemizde ne zaman demokrasi güçlenmişse, milli iradenin üstünlüğü ilkesi ile siyaset biçimlenmişse, Türkiye kalkınmış büyümüş gelişmiş vatandaşlarımız eser ve hizmetle tanışmıştır. Darbe ve vesayet dönemlerinde ise bu süreç kesintiye uğramış, halkımız yoksullaşmış, hizmetler ihmal edilmiş, yatırımlar yavaşlamıştır. Ülke gerilemiştir. Türkiye'yi gelecekte çok farklı bir lige çıkaracak olan uçak, otomobil, dizel motor üretimi, yeraltı kaynaklarının keşfi ve değerlendirmesi, üretime ve ihracata dayalı ekonominin kurulması gibi atılımlar hep CHP zihniyeti ve onun ikizi olan darbeciler tarafından akamete uğratılmıştır. Bilinçli olarak ülke geri kalmışlığa millet sefalete mahkum edilmiştir. Demokrat Parti'nin kuruluş yıllarında CHP'nin en büyük itirazı bu partinin ilçelere köylere kadar teşkilatlanarak milletimize doğruları anlatmak ülkenin kalkınması için gereken uyanışı sağlamak istemesine mani olmak olmuştur" şeklinden konuştu.



"3 YENİ KUYUDAN PETROL KEŞFETTİK"

Karadeniz'de süren petrol ve doğalgaz aramalarına da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ,"Ekonomide ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgazın ardından kara alanındaki çalışmalardan da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyuların yanında daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da 2, Kırklareli'ndeki kuyularda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrolleri'nin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır. Doğalgazın vatandaşlarımıza hizmetine sunumu için şebeke genişletme yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Doğalgaz abone sayımızı 17 milyona çıkardık. Halen şehrine doğal gaz şebekesi ulaşmış olmasına rağmen bu konfordan faydalanmayan 13 milyon vatandaşımız var. Tüm vatandaşlarımıza kapılarına gelen bu imkandan faydalanması çağrısını yapıyoruz. Petrol ve hemen her alanda müjdeleri paylaşmanın hazırlıkları içindeyiz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı.