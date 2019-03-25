Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ağrı'nın derdi bizim derdimizdir. Ağrı'nın başı ağrırsa bizim kalbimiz ağrır. Gelin gönlü Ağrı Dağı gibi yüce bu şehri birlikte geleceğe hazırlayalım.

Bu şehir terör gölgesi altında yıllarca nice şeyler kaybetti. Ağrı Dağı’ndan İshak Paşa Sarayı’na kadar nice zenginliğe sahip bu şehrin artık şaha kalkmasının vakti gelmiştir. Sayın Sayan kardeşimizin söz konusu Ağrı olduğunda bu ülkede açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Cumhurbaşkanı olarak tüm Ağrı’daki belediye başkanlarıyla el ele vermek suretiyle Ağrı’yı kayyumla gayet güzel bir yere getirdik, şimdi daha da ileriye taşıyacağız.

Belediye başkanını seçeceksin sonra da çalışmayıp çekip Ankara’ya gidecek böyle belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna da saygısızlıktır. Buradan başkan seçilen zat şimdi de Muş’a gitti.

Bay Kemal ne diyor? 17 yıldır istidarsaınız naptınız? Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Zaten sen Ağrı'ya kaç kez geldin.

Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda bütün bu yatırımlar Ağrı'da yapıldı, yapılıyor. Daha yapacağımız çok şey var.

Sadece eğitimde 4 bin 624 adet yeni derslik inşa ettik. Bu merkez sayesinde gençlerin teknoloji kyeniliklerle buluşmasını sağlıcaz. İbrahim Çeçen iüni şehre kazandırdık. YÖK öğr. için 4 bin 268 kişi kapasiteli yurtlar açtık.

Ağrı'ya doğu beyazıta gençlik merkezleri spor tesisleri yaptık.

Ağrı'ya yaptığımız 111 bin metrekarelik millet bahçesi açılacak hale geldi.

Ağrılı ihtiyaç sahiplerine 3 katrilyon lira sosyal yardım yaptık. Ağrı'ya sağlıkta toplam yatak kapasitesi bin 45 olan 12 hastane ile birlikte 52 tesis kazandırdık. Biri 400 yataklı Ağrı Devlet Hastanesi'dir. Ama Bay Kemal bunlardan anlamaz. Onun SGK yönetiminde olduğu dönemleri de biliyoruz.

Ağrı'ya 3 adet atık su arıtma tesisi kazandıracağız. Bölünmüş yolu 379 kilometreye çıkardık. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Ne CHP ne HDP bundan anlar. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar sadece çukur açar. Bundan başka bir şey yok.

Bunların derdi başka, bunların derdi bu ülkede huzur kaçırmak. Benim ülkemin huzuruna, refahına düşman. Birlik, beraberlik... Böyle bir şey istemiyor bunlar.