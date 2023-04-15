Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurbankulu Berdimuhammedov'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

15 Nisan 2023 Cumartesi 15:53
3 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurbankulu Berdimuhammedov'a taziye telefonu
Istanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanTaziye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'a taziye mektubu gönderdi
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'a taziye mektubu gönderdi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Hiç kimse bu ülkede terörü meşrulaştıramaz
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Hiç kimse bu ülkede terörü meşrulaştıramaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin tüm insanlarının hayallerini kucaklayan yeni anayasayı beraberce yapalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin tüm insanlarının hayallerini kucaklayan yeni anayasayı beraberce yapalım
Hedefimiz uzay teknolojilerinde öncü ülkelerden biri olmak
Hedefimiz uzay teknolojilerinde öncü ülkelerden biri olmak
Karadeniz doğal gazını 20 Nisan'da çıkarıyoruz
Karadeniz doğal gazını 20 Nisan'da çıkarıyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü
Togg burada fabrikada binlerce işçi çalışıyor
Togg burada fabrikada binlerce işçi çalışıyor
Oy Birliği Platformu yapay zeka asistanı aracılığıyla seçmen ve müşahitleri seçim hakkında bilgilendiriyor
Oy Birliği Platformu yapay zeka asistanı aracılığıyla seçmen ve müşahitleri seçim hakkında bilgilendiriyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir güç aziz milletimizin daha güçlü geleceğe yürümesine mani olamayacaktır
Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir güç aziz milletimizin daha güçlü geleceğe yürümesine mani olamayacaktır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi