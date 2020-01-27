Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant paylaşımı

İSTANBUL - ​Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Dünya çapında insanları basketbol zevki ile tanıştıran ve sayısız sporcuya ilham olan basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve bir basketbolsever olarak, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi bildiririm" ifadelerine yer verdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden 41 yaşındaki Kobe Bryant, dün ABD California'nın Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 sıralarında geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria ile birlikte hayatını kaybetmişti.