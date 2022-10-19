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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' çağrısı

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' çağrısı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan öyleyse hodri meydan; gücün yetiyorsa, yüreğin varsa kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza; birikimlerimizi vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına değinerek, "Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na ait Amasra Kömür Ocağı, 503’ü yer altına olmak üzere toplam 713 çalışanıyla yılda 100 bin ton üretim yapan bir müessesedir. Geçtiğimiz 20 yılda bu madene yarısı iş güvenliği alanında olmak üzere 77 milyon lira yatırım yapılmıştır. Nitekim son 20 yılda bu ocakta yaşanan kazalarda hayatını kaybeden madenci sayımız 6’dır. Mevzuata göre her 250 kişi için bir iş güvenliği uzmanı bulundurulması gerekirken bu madende her 37 kişiye bir iş güvenliği uzmanı düşmektedir. Ayrıca kurum bünyesinde 30 tahlisiye görevlisi mevcuttur. Bunların yanı sıra Amasra Kömür Ocağımız son sistem teknolojilere ve güvenlik sistemlerine sahip bir işletme olarak öne çıkmaktadır'' dedi. 

'RAPOR ÇIKANA KADAR SÖYLENENLER SPEKÜLASYONDUR'

Erdoğan, son dönemde mevzuatta yaptıkları düzenlemeler doğrultusunda Amasra’da da toplamda 50 kalemi bulan iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Renksiz, kokusuz, tatsız, zehirsiz bir gaz olan metan; patlayıcı özelliği ile tüm dünyada maden işletmelerinin ve madencilerin korkulu rüyasıdır. Madendeki gaz izleme sensörleri 24 saat süreyle çalışmakta, oran belirli bir değerin üzerine çıktığında sesli ve ışıklı alarm vermektedir. Kömür ocaklarında havadaki metan seviyesi yüzde 1 oranına çıktığında patlatmalar durdurulmakta, yüzde 1,5 oranına çıktığında enerji kesilmekte, yüzde 2 oranı çıktığında ise personel tahliye edilmektedir. Metan gazının patlaması için ise havadaki oranının en az yüzde 5 daha üzeri olması gerekmektedir. Amasra’da yaşanan kaza öncesi kayıtlara göre saat 18.05’de havadaki metan gazı oranının yüzde 1,5 seviyesine çıkması sebebiyle ocaktaki elektrik kesilmiştir. Maalesef saat 18.09’dan sonrasına ilişkin kayıt mevcut değildir. Kömür ocağımızda tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını henüz bilmiyoruz. Kurumlarımız ve uzmanlarımız çalışmalarını tamamladıktan sonra bunu öğrenebileceğiz. Patlama ile ilgili kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibaret kalacaktır. Bize düşen bu rapor önümüze gelene kadar yapabileceklerimize bakmaktır" diye konuştu.

'İLK GÜN BU ZİYARETİ YAPAN KİŞİ OLDUM'

Erdoğan, Amasra’daki kazanın yaşanmasının ardından devletin tüm kurumları, bakanları ve personeli ile olaya müdahale ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kazadan sonraki 18 saat içerisinde de arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmıştır. Ocağın 16.00- 24.00 vardiyasındaki 110 çalışandan 41 kardeşimiz maalesef patlamada hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızdan durumu ağır olan 6’sı İstanbul Çam Sakura Hastanesi’nde tedavi edilmekte, kalanları mahallinde tedavi altına alınmış ve evlerine dönmüştür. Cumartesi günü Amasra’ya giderek hem olayla ilgili yerinde bilgi aldım hem bazı şehitlerimizin de cenaze törenlerine katıldım. Diğer mevtaların da bakan arkadaşlarım yine cenaze törenlerine katılarak ailelerini ziyaret ettiler. Ben de ilk gün bu ziyareti yapan kişi oldum. Ertesi gün İstanbul’daki yaralılarımızı Çam Sakura’da bizzat ziyaret ettim. Bazılarının durumlarının iyiye gittiğini biliyorum. Bu arada bu hastalarımızın bütün yakınlarından 50 civarında insan, Çam Sakura'da idi. Onlara da gerçekten üst düzeyde adeta bir otel hizmeti verdiler ve halen bu süreç devam ediyor."

​‘BAY KEMAL, ÖNCE ADAMLARINA SAHİP ÇIK’

Erdoğan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde çekiçle telefonunu kırmasına değinerek, "Bugün Meclis Başkanımla da bunu konuştum. Bay Kemal önce adamlarına sahip çık. Meclis’in kürsüsüne kalkıp, çekiçlerle gelip, orada telefon kırmaya yönelmesinler. Bu ahlaki değildir. Bu edebe, adaba terstir. Meclis’in edebine de adabına da terstir. Ve siz bunları yapadurun; ama ben diyorum ki; parlamento meclis iç tüzüğünü süratle değiştirmelidir. Bu iç tüzükle bu işler yürümez. Daha çok kişiler daha önce de olduğu gibi silahla da gelir, orada adam öldürürler, çekiçle gelir, telefon kırar, başkalarının kafasını da kırar. Bunlara eyvallah mı edeceğiz? Doğru mu yapıyorsunuz diyeceğiz? Gereken neyse bu milletin parlamentosu bunlara da haddini bildirmelidir" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘ADAY OL’ ÇAĞRISI

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 2023 seçimlerinde aday olma çağrısında bulunarak, "Şimdi buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan öyleyse hodri meydan; gücün yetiyorsa, yüreğin varsa kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Yok eğer aday olmak istiyor; ama birilerinin tehdidine, şantajına, telkinine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti’nin ülkemizin 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, özgürlük iklimi, her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir" dedi. 

DHA

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Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanlığı Adaylığı
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