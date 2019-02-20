Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bizim davası seçim, beldiye davası değildir. Ülkemizi ve milletimizi layık olduğu hizmetlere kavuşturma davasıdır. Peki biz gönüllere girmek için çalışırken, CHP ne yapıyor? Terör örgütlerini destekleyen, Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan bir kişiyi karşımıza çıkıyor. Bu kişinin FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir isim olmasına ne diyeceksiniz? Etimesgut 31 Mart'ta bunun hesabını sormayacak mı?

Biz cumhur ittifakını kuruyoruz. Ve onlar Kandil'in verdiği talimatla PYD/YPG, HDP, CHP omuz omuza bunların yanında İYİ Parti, bir de bunların yanında maalesef Saadet. Dörtlü çete. Biz de bunların karşısına cumhur ittifakı olarak çıkıyoruz.

CHP'nin başını çektiği illet ittifakından PKK'sından FETÖ'suna kadar hepsini aynı çuvala doldurdular. Bunun adı ittifak değil; iltihaktır. Terör örgütlerine iltihaktır.

16 yılda 12 yeni üni kurduk. YÖK öğrencileri için 10 bin 500 kişi kapasiteli yurtlar yaptık. 13 bin 800 kişi yurt binalarını daha hizmete açıyoruz.

Sağlıkta 140 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Etimesgut şehir hastanesine yeni bina yaptık, hizmeti verilmeye başlandı. İnşallah, diğer bölümler de çok yakında açılacak. 3 bin 704 yataklı Bilkent ve Etnik şehir hastanelerinin inşası devam ediyor. Bilkent'i 14 Mart'ta resmen açıyoruz. Böylece 7 bin 281 yataklı sağlık tesislerini Ankara'mıza kazandırmış oluyoruz.

Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenler ile tanıştırdık. Yeni hızlı tren hatları ile Ankara'yı ülkemizi doğusu, kuzeyi, batısı, güneyi ile birleştireceğiz. Ankara'ya YHT Garını kazandırdık. İstasyon caddesini, 3 alt geçit, 4 demiryolu köprüsü ve 1 alt geçit ile sağlı sollu bulvar haline getiriyoruz. İlçenin önemli bir trafik meselesini halletmiş oluyoruz.

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında bulunan 4 firmamız başkentimizdedir. Uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini Ankara'da kurduk.

Ankara'ya 13 millet bahçesi yapacağız. İlçemizdeki Oğuzlar Mahalesi'nde de 52 dönümlük bir alanda millet bahçesi oluşturuyoruz. Ama bunlardan CHP anlamaz. Ben kıraathane diyorum, o kumarhane anlıyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur.

Etiler Mahallesi ile askeri lojmanların arasındaki Atatürk Orman Çiftliği arazisini milletimizin istifadesine sunacak bir proje hazırlıyoruz. Sadece çocuklara özel bir çocuk köyü yapıyoruz. Etimesgut'a bir itfaiye istasyonu kuruyoruz. Bunlar sadece yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın küçük bir kısmı.

Son 16 yılda ülkemizi rekorlarla, başarılarla tanıştırdık. Bizden önce bu hizmetler, belli kesimlere belli ilçelere akardı. Biz bunların hepsini ortadan kaldırdık.

Bay Kemal ve tayfası diyor ki kuyruklar oluştu. Ama iki kuyruk var. Senin dönemindeki kuyruklar yokluk kuyruğuydu; bizdeki varlık kuyruğu. Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi. Düzelmedi, biz yola çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz. Nerede market varsa, onlarla anlaşıp bu yolculuğu sonuna kadar devam ettireceğiz. Derdimiz; vatandaşımıza ucuza ürün sağlamak.

20 bin sözleşmesli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yapmıştık. Buna yenilerini ekliyoruz. 20 bin öğretmenin atamasını daha gerçekleştireceğiz. Böylece 2019 senesi içerisinde toplam 40 bin öğretmenin ataması yapılacak.

Daha güçlü bir geleceğe yol alıyoruz. Bir konsolidasyon, bir birleşme meydana getirmeli ki karşımızdakiler gerekli dersi alsınlar.