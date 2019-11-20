Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı, ihanetin dik alasıdır

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İstifa ederek teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Bu süreci dayanışma içinde yürüteceğiz. Milletvekili olmak demek günün 24 saati milletin emrinde olmak demektir.

2018-19 seçimlerinin sonuçlarını sandık sandık tetkik ederek gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Bir yerde oyumuz düşmüşse, vekil ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz. Önce teşhisi doğru koyacağız.

Türkiye güvenlikten ekonomiye pek çok cephede beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor. İster sahada ister masada olsun tehdit teşkil eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Ekonomimize saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz.

Sadece son birkaç yılda Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de elde ettiğimiz sonuçlar başlı başına bir başarı hikayesidir. MHP ve diğer kardeşlerimiz attığımız her adımda bize destek verdiler. Buna karşılık CHP ve HDP ile onlarla birlikte hareket eden marjinal çevreler yalanda sınır tanımıyorlar. CHP Genel Başkanı sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir.

Tank Palet Fabrikası, istihdam, emeklilik konularındaki yalanlarına cevaplarımızı verdik. Aynı yalanların bir kısmına yenilerini ekleyerek tekrarlamaktan hicap duymuyor. Ağzını her açtığında ecdadımıza hakaret etmeyi marifet sanıyor. Hiç kimsenin milletimizin tarihine haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Bu kişinin çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok.

Can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Yabancılara Türkiye’ye yatırım yapmayın diyor yani… Bunun adı ihanetin dik alasıdır. Neyse ki bu zatı sadece biz değil küresel sermaye de ciddiye almıyor. Bay Kemal binde bir ile yüzde 1,1’i ayırt edemez. Batı medyasının baskısına rağmen yatırım için ülkemizi tercih ediyor. Borsamız rekor kırıyor.



Türkiye her alanda tarihinin en büyük mücadelelerini verirken acaba CHP Genel Başkanı neredeydi? Ekonomimize yönelik saldırılar varken kendisini hiç ortada görmedik. Teröristlere ‘arkadaşlar’ diyerek onları pohpohlamakla meşguldü. Yürüttüğümüz harekatlar konusunda şöyle içten gelen bir 'hayırlı olsun' sözünü duymadık.

Teröristlere bunlar teröristtir dediğini duymadık. Bu hastalıklı zihniyet dün parlamentoda bizim grup başkan vekili bir hanımefendiye saldırdılar. Geçmişte Ecevit yine bir bayan milletvekilimize ‘susturun bu kadını’ diye hakaret etmişti. Dün de herhalde ondan ilhamla Özlem Hanıma ‘susturun bu hanımı’ diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP’nin yetkilileri var.

Kimse kusura bakmasın, biz bu ahlaksızlara bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz! Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise, ceza vermesi lazım. "Efendim işte özür diledi"... Bıraksınlar bu işi. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine şahsıma bu parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar.

Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Grup başkan vekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Tüm oradaki vekil arkadaşlarımın görevidir. Burası yol geçen hanı değil. Bu parlamentonun içinde grup başkan vekili bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimizdir.

Siyasi ilişkilerdeki dalgalanmaların diğer konulara nasıl kolaylıkla sirayet ettirebildiğinin pek çok örneğini son yıllarda ardı ardına yaşadık. bu tablo bize güçlü olmamız gerektiğini gösteriyor. Ekonomiyi, demokrasiyi, alt yapıyı hep birlikte ileriye taşıyabiliriz. 2023 vizyonları ancak böyle hayata geçirilebilir. Tüm bu başarıyı sizlerle birlikte yücelterek başarıya ulaşacağız.

AK Parti, Türkiye'nin son 17 yılına damga vurmanın yanında, geleceğinin de partisidir. Sizler partimizi ne kadar iyi temsil eder, ne kadar iyi güçlendirirseniz ülkemiz de hedeflerine o kadar hızlı ve kararlı bir şekilde yürüyebilir.