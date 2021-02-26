Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz darbenin her türlüsüne karşıyız

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Cami'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'da yaşanan iç karışıklıkların sorulması üzerine, "Şu anda Ermenistan'daki darbe girişimi... Biz biliyorsunuz darbenin her türlüsüne karşıyız. Burada açıkça söylemem lazım, askerin devreye girmek suretiyle burada bir darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değil. Bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı getirecek konuma gelmiştir. Ama olay darbe olunca darbeye bakışımız farklıdır" dedi.



KABİNE TOPLANTISI



Erdoğan, pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında ne gibi önlemler alınacağının sorulması üzerine şunları kaydetti: "Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi kabinenin önüne gelecek. Müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne denli olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada özellikle lokantalarla kafeteryalarla ilgili otellerle ilgili ne gibi adımlar atarız bütün bunların kararını pazartesi kabine toplantısında alacak ve yapacağım açıklamada tüm halkıma ifade edeceğim."



KANAL İSTANBUL



Erdoğan, Kanal İstanbul projesine ana muhalefetin tepkilerinin sorulması üzerine, "Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olsun her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu benim çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir. Projemiz alternatifleriyle hazırdır. Ne ana muhalefet anlar ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Bu projeyi biz Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak süreciyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran izleyecek. İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz."



Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden temizlenmiyor? İstanbul halkı yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek?"

DOĞUM GÜNÜ



Erdoğan, doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan gelen kutlamalar ve yeni yaşından beklentileri sorulması üzerine ise, "Bu hassasiyeti gösteren halkıma, sosyal medyada bu paylaşımı gösteren halkıma hizmetkarı olmak için çok daha çalışmanın gayreti içinde olacağım. Bizim bir derdimiz var, o da Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine nasıl çıkarırız. Ana muhalefetin bir icraatı yok. Bakın burada da bir icraatı açacağız. Biz buyuz farkımız bu" cevabını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre telefonla görüştü. Ardından, caminin hemen karşısında bulunan Nev Mekan'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.