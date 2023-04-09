Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başakşehir-Kayaşehir metro hattıyla ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacak

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde, İstanbul'un önemli bir meselesini daha çözmek için burada olduklarını kaydederek, uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattının ülkeye, şehre, ilçeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Metro hattının İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bakan Adil Karaismailoğlu'nu ve ekibini tebrik eden Erdoğan, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine emeği geçen herkesi canıgönülden kutladığını ifade etti.

İstanbul'u yer altından ve üstünden demir ağlarla örme vizyonlarını adım adım hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Böylesine derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u -kimse kusura bakmasın- birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin günbegün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız, göz bebeğimiz olan İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz. Havasını birlikte soluduğumuz, güzelliğini birlikte seyrettiğimiz, güneşinin sıcaklığına birlikte uyandığımız İstanbullu hemşehrilerimize mahcup olamayız."

Bu anlayışla nerede bir eksik, sıkıntı, acil ihtiyaç varsa müdahale ettiklerini, gereken neyse yapmaktan çekinmediklerini dile getiren Erdoğan, "Ulaştırma Bakanlığımız, asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için, bu metro hattını maalesef Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldı. Bakın 3 yılı geçti. Bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a evet bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024'te verecek İstanbul ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek." ifadelerini kullandı.

"Metro hattımızı diğer toplu taşıma modlarıyla entegre ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu metro hattı devralındığında fiziki ilerleme oranının yüzde 5 olduğunu aktararak, "Yani kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Biraz sonra beraber bineceğiz." dedi.

Metro istasyonlarının tasarımını özgün bir anlayışla gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'umuza sadece bir ulaşım altyapısı değil aynı zamanda sembol mekanlar da kazandırmak istedik. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyonunda Çam ve Sakura'yla birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan özel atrium inşa ettik. Kayaşehir istasyonumuzda ışıklarıyla ahşap görünümü veren kaplamasıyla yer altında bekleyen yolculara sıcak bir atmosfer sunduk. Estetik özellikleri yanında metro hattımızla bölgenin önemli bir ihtiyacını da gideriyoruz. Kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Biliyorsunuz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için yani Büyükşehir yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma modlarıyla entegre ederek, İstanbul Havalimanı dahil birçok yere kolayca ulaşılabilmesini sağladık. Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Başakşehir, size bu yakışır da onun için."

Erdoğan, Kayaşehir-Mahmutbey arasının 20 dakikada, Metrokent-Bakırköy arasının 29, Metrokent-İstanbul Havalimanı arasının 24, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy arasının da 23 dakikada gidilebileceğini söyledi.

"Laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böylece Bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattı uzunluğunu 130 kilometrenin de üzerine çıkarıyoruz. Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına -biliyorsunuz ne yapıyorlar- beton döküyorlar beton. Bakanlığımız ise toplam 55,7 kilometre uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı, şu an açılan projeyle 325,5 kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak. İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak."

Erdoğan, "Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar iş. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler peşinde koşmak yerine tüm enerjimizi ve mesaimizi İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet etmek aldı. Biz bu şehre aşığız. Biz bu şehrin dertlisiyiz. İnşallah bundan sonra da eserlerimizle ve hizmetlerimizle koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların artık uğurlamaya hazırlandıkları Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederek, Allah'tan tuttukları oruçları, yaptıkları ibadetleri, okudukları hatimleri katında kabul etmesini, kendilerini ramazana kavuşturduğu gibi sağlıkla, afiyetle Ramazan Bayramı'na da kavuşturmasını diledi.

Ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayı artık ortaladıklarını, sonuna doğru yola çıktıklarını anımsattı.

Erdoğan, bereketli bir ramazan yaşadıklarını aktararak, "Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. Ne yapalım, bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem." dedi.

Ramazanı, "Tüm Müslümanların vahdetinin sembolü, oruçla, namazla, zikirle gönülleri arındırma mevsimi" olarak tanımlayan Erdoğan, sadece bereketiyle değil aynı zamanda sevinciyle de geldiğini ifade etti.

Ancak bu sene deprem afeti sebebiyle ramazanı biraz buruk yaşadıklarını anlatan Erdoğan, hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşın acısının hala taze olduğunu, kalplerinin bir yarısı buradaysa diğer yarısının da deprem bölgesinde olduğunu vurguladı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, onların şehitler safında, sevgililer sevgilisi Hazreti Peygamber'e komşu olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeleri asla unutmadıklarını ve ihmal etmediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bir taraftan enkazları kaldırırken, diğer taraftan konutlarımızın yapımına hızla başladık. Şimdiden 78 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 42 bininin temelini attık. Bu sayılar her gün daha da yükseliyor. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut ve köy evi yapacağız. İnşallah bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini bitirip, hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdiye kadar yaşadığımız afetlerin tamamında bunu yaptık. Evi yanan, su altında kalan, deprem sebebiyle evleri, iş yerleri yıkılan tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kısa sürede kavuşturduk. Van'dan Malatya'ya, Elazığ'dan İzmir'e kadar geçmişte afetle sarsılmış şehirlerimizde yaşayan insanlarımız bize dua ediyor, 'Allah razı olsun.' diyor. 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımızın da inşallah dualarını alacağız. Buradan iddiayla söylüyorum; Türkiye'de böylesine büyük bir afetin altından kalkabilecek, bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Elini vicdanına koyan her bir vatandaşımız bu gerçeği kabul edecektir."

"Akla, ahlaka, vicdana sığmayan nice iftira attıkları Togg'u ülkemize kazandırdık"

"Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir. Bu işi biz biliriz. Yıllarca bunu ispatladık." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ vasıtasıyla yaptığımız 1 milyon 200 bin konut bunun ispatıdır. Ulaştırmada 6 bin 100 kilometreden alıp 28 bin kilometre ilaveye çıkardığımız bölünmüş yollar bunun ispatıdır. Sayısını 26'dan alıp 31 ilaveyle 57'ye yükselttiğimiz havalimanları bunun ispatıdır. Sıfırdan ülkemize kazandırdığımız toplam 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanesi bunun ispatıdır. Çam Sakura bunun ispatıdır. Murat Dilmener bunun ispatıdır. Feriha Öz bunun ispatıdır. Laf değil, icraat icraat. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale 1915 Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli, sayması saatler sürecek daha nice eser, yatırım ve hizmet bunun ispatıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetmez. İşte en son milli gururumuz Togg'un da teslimatlarını başlattık. Bay bay Kemal ne diyordu? 'Hani bunun fabrikası?' Dalga geçiyordu. Bay bay Kemal, fabrikasının adresini vereyim sana; Gemlik'te. Eğer Gemlik'e şöyle bir uğrayabilirsen, fabrikayı da görürsün. Ne dedi; 'Peki bunları kime satacaksınız?' Bizi topa tuttular. 'Yapamazsınız, üretemezsiniz.' diyerek önümüzü kesmeye çalıştılar. Yaptık. 177 bin talep oldu. Daha 1 ayda 177 bin talep. Akla, ahlaka, vicdana sığmayan nice iftira attıkları yerli ve milli elektrikli aracımız Togg'u hamdolsun ülkemize kazandırdık. Türkiye böylece sektörün en iyileriyle rekabet edebilecek çapta bir otomobile, onlarla yarışabilecek güçte bir markaya sahip oldu." diye konuştu.

Yollarda görülmeye başlanan Togg'a yakında dünyanın diğer ülkelerinde de rastlanacağına işaret eden Erdoğan, "İşte bak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim İlham Aliyev'e bir tane gönderdik. Şimdi bir tane de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kardeşimize gönderiyoruz. Daha sırada var, inşallah diğerlerine de göndereceğiz. 60 yıllık bir hayalin eseri olan Togg'u, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da simgelerinden biri haline getirdik. Rahmetli Erbakan Hoca'mızın biliyorsunuz Devrim otomobili vardı. Biz ise şimdi devrin otomobilini yaptık, devrin otomobilini. İnşallah bu yatırımlar, bütünüyle İHA'lar, SİHA'lar, Akıncılar, bakın arka arkaya savunma sanayinde bunlar da geliyor mu? Geliyor. Şimdi pazartesi günü inşallah uçak gemimizi devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz. Durmak yok, yola devam."

Yarın Pendik'te olacaklarını, orada da açılışları olduğunu aktaran Erdoğan, "Durmak yok, yola devam. Dedik ya birileri laf, biz ise iş yaparız, iş." dedi.

"14 Mayıs Türkiye için, ülkem için ayrı bir bayram olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet, kendi aralarında her gün yeni bir kriz yaşayan bir 7'li koalisyon var. Bu 8 de olabilir, 9 da olabilir. Şimdi 4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar. Ama biz milletimizle buradayız." değerlendirmesini yaptı.

Seçime 35 gün kaldığını anımsatan Erdoğan, durmadıklarını, kapı kapı dolaştıklarını belirtti. Erdoğan, "Sandıkları patlatmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak, gümbür gümbür iktidara yürümeye var mıyız?" sorusunu yönelterek "Evet." yanıtını aldığı vatandaşlarla , "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

Erdoğan, şimdiden Kadir Gecesi'nin, Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını dileyerek, "İnşallah 14 Mayıs Türkiye için, ülkem için ayrı bir bayram olsun." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, açılışı yapılan metro hattına ilişkin tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Açılış töreninin yapıldığı alana "Seninle oldu sensiz olmaz" yazılı pankart asıldı.

Metro durağının çevresindeki binaların balkon ve camlarına Türk bayrağı asıldığı görülürken, bazı vatandaşlar töreni evlerinden izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından beraberindekilerle metronun ilk sürüşünü gerçekleştirerek, Kayaşehir Merkez durağından Şehir Hastanesi durağına geldi.

Metro istasyonunda Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi alan Erdoğan, ardından üzerinde ülke genelinde yapılan şehir hastanelerinin görselleri ile "Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir." sözünün yazılı olduğu duvar önünde ilk olarak tek, ardından TBMM Başkanı Şentop, Bakanlar Karaismailoğlu, Varank, Akar ve Koca, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Kabaktepe ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra metro istasyonundaki çam ve sakura ağaçlarının önünde de fotoğrafı çekildi.