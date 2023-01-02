Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nın yanında fuar alanı yapmaya başladık

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "İstanbul'a şehrimize yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. 208 bin metrekaresi açık ve 225 bin metrekaresi kapalı olmak üzere büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık. Atatürk Havalimanı'nın yanında, bu fuar merkezini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buradaki toplantıda TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin 'dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını' istemesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan bakanıma talimat veriyorum. İkisi de birbirinin dilinden anlarlar. Bunu inşallah hayata geçirelim. İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve teminat sorunlarını çözmeyi hedefleyen, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ni de Mart ayı başında faaliyete geçirdik. Mart ayından bu yana şirketimiz vasıtasıyla 5 bin 500'e yakın ihracatçımıza 20 milyar lira ihracat kredisi kefaleti sağlandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında, bu şirketin sermaye yapısını 20 bankanın ortaklığıyla daha çok sayıda ihracatçımıza finansman imkanı sağlamak için çeşitlendirdik ve güçlendirdik. Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak sermaye artırımlarının ardından başlangıçta 1,4 milyar lira sermayeyle kurduğumuz İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermayesi, 6 milyar liraya yaklaşacak. İhracatçılarımızın şirketin kefaletiyle ulaşabilecekleri kredi hacmi potansiyeli 122 milyar lirayı aşacak. İhracatçılarımız için finansmana erişim kadar bu finansmanın maliyetinin önemli olduğunu biliyoruz. Kefalet kolaylığı yanında ihracatçılarımızın piyasa şartlarında en uygun maliyetle kredi alabilmelerini sağlamak için yine aynı şirket bünyesinde yeni uygulama başlattık. Kredi ihtiyacı olan ihracatçının talebi şirketin ortağı, 20 bankanın tamamına teknolojik imkanlarla anında iletilerek en uygun şartları sunan bankaya süratle ulaşabilmesi temin edilecek. Kefalet Portalı adı verilen bu uygulamanın da tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. 2021'de 1,7 milyar dolara ulaşan sağlık hizmetleri ihracatımız 2022'de 2 milyar doları yakalayacak bir yere doğru gidiyor. Artık bu alandaki hedefimizi 2023 için 5 milyar dolar olarak belirliyoruz. Ülkemizin 10 yıl gibi kısa sayılabilecek sürede ihracatında hızla mesafe kat ettiği bir diğer alanda dizi ve film sektörüdür. Bugün Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dizi ihracatında 2'nci sıradadır. Uluslararası öğrencilerden elde edilen hizmet ihracatı gelirimizi inşallah bu yıl 2 milyar dolara çıkaracağız" dedi.





TOPLAM 433 BİN METREKAREYE ULAŞACAK FUAR ALANI YAPMAYA BAŞLADIK



"Ülkemizin fuarcılıkta marka haline gelmesi ve lider ülkelerden biri olması amacıyla, İstanbul'a şehrimize yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "208 bin metrekaresi açık ve 225 bin metrekaresi kapalı olmak üzere büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık. Türkiye İhracatçılar Meclisi'mizin de yönetiminde yer alacağı yeni bir yapılanmayla, ülkemizin uluslararası fuarcılık hizmetlerindeki rekabet gücünü artırmakta kararlıyız. Türkiye'de de lojistik ve taşımacılık sektörü ekonomiye önemli katkı sağlıyor. İnşallah Havalimanının yanındaki merkezde, inşallah bu havalimanının yanında Atatürk Havalimanı'nın yanında, bu fuar merkezini gerçekleştirmiş olacağız. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gitmek gibi sıkıntının içinde olmayacağız, şehrin merkezinde böyle bir fuara kavuşmuş olacağız. İstanbulumuza, ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.