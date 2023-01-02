Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.638,26
ALTIN
1.098,90
DOLAR
18,72
STERLİN
22,60
EURO
20,02
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi...
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim...
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nın yanında fuar alanı yapmaya başladık

02 Ocak 2023 Pazartesi 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nın yanında fuar alanı yapmaya başladık

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "İstanbul'a şehrimize yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. 208 bin metrekaresi açık ve 225 bin metrekaresi kapalı olmak üzere büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık. Atatürk Havalimanı'nın yanında, bu fuar merkezini gerçekleştirmiş olacağız" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buradaki toplantıda TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin 'dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını' istemesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan bakanıma talimat veriyorum. İkisi de birbirinin dilinden anlarlar. Bunu inşallah hayata geçirelim. İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve teminat sorunlarını çözmeyi hedefleyen, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ni de Mart ayı başında faaliyete geçirdik. Mart ayından bu yana şirketimiz vasıtasıyla 5 bin 500'e yakın ihracatçımıza 20 milyar lira ihracat kredisi kefaleti sağlandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında, bu şirketin sermaye yapısını 20 bankanın ortaklığıyla daha çok sayıda ihracatçımıza finansman imkanı sağlamak için çeşitlendirdik ve güçlendirdik. Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak sermaye artırımlarının ardından başlangıçta 1,4 milyar lira sermayeyle kurduğumuz İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermayesi, 6 milyar liraya yaklaşacak. İhracatçılarımızın şirketin kefaletiyle ulaşabilecekleri kredi hacmi potansiyeli 122 milyar lirayı aşacak. İhracatçılarımız için finansmana erişim kadar bu finansmanın maliyetinin önemli olduğunu biliyoruz. Kefalet kolaylığı yanında ihracatçılarımızın piyasa şartlarında en uygun maliyetle kredi alabilmelerini sağlamak için yine aynı şirket bünyesinde yeni uygulama başlattık. Kredi ihtiyacı olan ihracatçının talebi şirketin ortağı, 20 bankanın tamamına teknolojik imkanlarla anında iletilerek en uygun şartları sunan bankaya süratle ulaşabilmesi temin edilecek. Kefalet Portalı adı verilen bu uygulamanın da tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum.  2021'de 1,7 milyar dolara ulaşan sağlık hizmetleri ihracatımız 2022'de 2 milyar doları yakalayacak bir yere doğru gidiyor. Artık bu alandaki hedefimizi 2023 için 5 milyar dolar olarak belirliyoruz. Ülkemizin 10 yıl gibi kısa sayılabilecek sürede ihracatında hızla mesafe kat ettiği bir diğer alanda dizi ve film sektörüdür. Bugün Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dizi ihracatında 2'nci sıradadır. Uluslararası öğrencilerden elde edilen hizmet ihracatı gelirimizi inşallah bu yıl 2 milyar dolara çıkaracağız" dedi. 


 

TOPLAM 433 BİN METREKAREYE ULAŞACAK FUAR ALANI YAPMAYA BAŞLADIK  

"Ülkemizin fuarcılıkta marka haline gelmesi ve lider ülkelerden biri olması amacıyla, İstanbul'a şehrimize yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "208 bin metrekaresi açık ve 225 bin metrekaresi kapalı olmak üzere büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık. Türkiye İhracatçılar Meclisi'mizin de yönetiminde yer alacağı yeni bir yapılanmayla, ülkemizin uluslararası fuarcılık hizmetlerindeki rekabet gücünü artırmakta kararlıyız. Türkiye'de de lojistik ve taşımacılık sektörü ekonomiye önemli katkı sağlıyor. İnşallah Havalimanının yanındaki merkezde, inşallah bu havalimanının yanında Atatürk Havalimanı'nın yanında, bu fuar merkezini gerçekleştirmiş olacağız. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gitmek gibi sıkıntının içinde olmayacağız, şehrin merkezinde böyle bir fuara kavuşmuş olacağız. İstanbulumuza, ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAtatürk HavalimanıFuar Alanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniden Refah'lı Prof. Dr. Aydal: Yeni bir beyin göçü ile karşı karşıya kalabiliriz
Yeniden Refah'lı Prof. Dr. Aydal: Yeni bir beyin göçü ile karşı karşıya kalabiliriz
Fuat Oktay: Vatandaşlarımız dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek
Fuat Oktay: Vatandaşlarımız dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki
Dönmez, bor işçileri ile birlikte 2023'e girdi
Dönmez, bor işçileri ile birlikte 2023'e girdi
Bakan Özer, Kastamonu'da cenazeye katıldı
Bakan Özer, Kastamonu'da cenazeye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Bakan Akar'dan yeni yıl mesajı
Bakan Akar'dan yeni yıl mesajı
2023'ün kazananı Türkiye ve Türk milleti olacaktır
2023'ün kazananı Türkiye ve Türk milleti olacaktır
AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı
AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi