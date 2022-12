Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücreti yarın açıklayacağız

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız'' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Katar’da yapılan FIFA 2022 Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’i tebrik etti. Erdoğan, "Dost ve kardeş Katar’ı da kupa organizasyonunda gösterdiği başarılı ev sahipliği için kutluyorum. İnşallah milli takımımızın bu kupayı ülkemize getirdiği günleri de görmeyi ümit ediyoruz. Nice 'olmaz' denilenleri başaran Türkiye’nin bir gün bu hayali de gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz cuma günü geç saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın 21 Ekim’deki sunuşuyla başlayan bütçe müzakereleri komisyonlarda 36 gün, genel kurulda 12 gün boyunca sürdü. Bu süreç boyunca söz alan 262 milletvekili değerlendirmeleriyle bütçe görüşmelerinde bir fiil yer aldı. Bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak hazırladık ve inşallah öyle de uygulayacağız. Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri bu bütçe görüşmeleri boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Nitekim bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda cumhuriyetin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin takdirini yaparak daha fazlasına talip olan bir irade göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki fırsatları ve tehditleri değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin 2’nci asrına dair bir vizyon da göremiyoruz. Bunların yerine cevabı defalarca verilmiş yalanları, iftiraları, çarpıtmaları temcit pilavı gibi tekrarlayan, ellerine tutuşturulmuş notları sorgulamadan okuyan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına hep beraber tekrar şahit olduk" ifadelerini kullandı.



'KÜRESEL TEHDİTLERE KARŞI DAHA ETKİN KORUNACAĞIZ'



Erdoğan, millete verdikleri sözlerinin baki olduğunu belirterek, "Eğitimde anaokulundan liseye her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık, 750 bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdik, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik. Önümüzdeki dönemde her seviyede eğitimin kalitesini daha da artıracağız. Evlatlarımıza geleceği en iyi şekilde hazırlamayı sürdüreceğiz. Sağlıkta kapsamlı ve etkin reformla her bir insanımızı kucaklayan bir sağlık sistemi kurduk. Şehir hastaneleri ve diğer yatırımlarla ülkemizi dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde ülkemizi bölgesinin ve dünyanın sağlık merkezi yapacağız. Adalette temel kanunların yenilenmesinden hakim-savcı sayısının artırılmasına, demokratik reformlardan verilen hizmetlerin kolaylaştırılmasını sağlayan düzenlemelere kadar pek çok adım attık. Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da güçlendireceğiz. Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunacağız" diye konuştu.



'ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI KALDIRANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ'



Sosyal hizmetlerde yaşlıdan engelliye, çocuktan kadına, şehit yakını ve gaziden garip gurebaya, her vatandaşın yanında yer aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem kurduk. Önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız. Ulaştırmada bölünmüş yolu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyolu bin 714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkardık; ülkemizi ilk defa hızlı trenle tanıştırdık. Şehirlerimizi raylı sistemlerle ördük. Dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı geliştirmeye devam edeceğiz. Enerjide kurulu gücümüzü üç katından fazla artırdık. Yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine yükselttik. Doğal gazı 81 ilimize yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız. Sanayide OSB’lerdeki işletmeleri 11 binden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2 milyon 300 bine çıkardık. Savunma sektörü ve pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık. Önümüzdeki dönemde sanayimizi orta-yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapıyla daha da güçlendireceğiz" dedi.



'ÇOK BÜYÜK BAŞARILARI MİLLETİMİZE SUNACAĞIZ'



Erdoğan, şehircilikte 1 milyon 170 bin konutu ve millet bahçelerini hizmete sunduklarını ifade ederek, "Atık su arıtma, katı atık tesisleriyle çevreyi koruduk. İklim değişikliğiyle mücadeleyi başlattık. Önümüzdeki dönemde 500 bin konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri kampanyamızla milyonlarca insanımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı, iklim değişikliğine karşı ülkemizi hazırlamayı sürdüreceğiz. Tarımda bu sektörün milli hasılasını 37 milyar liradan yaklaşık 677 milyar liraya çıkardık. 716 yeni baraj, 615 yeni hidroelektrik santrali, 299 yeni içme suyu tesisi, bin 614 yeni sulama tesisi inşa ettik. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerimizle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan hizmetleri ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimize sunacağız" ifadelerini kullandı.



'ASGARİ ÜCRETİ DE YOLUNA KOYMUŞ OLACAĞIZ'



Erdoğan, verdikleri sözleri birer birer yerine getirmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok beklentiyi gündemden çıkardık. Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp, onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda Meclis’e bir anayasa değişikliği teklifi sunduk. CHP’nin gündeme getirdiği başörtüsüyle ilgili teklifi 'Türkiye bu temel hak konusunda bir daha benzer tartışmaların içerisine düşmesin' diye anayasa hükmü haline dönüştürdük. Ayrıca bu teklife aile yapımızı, küresel sapkın akımların saldırılarından korumaya yönelik bir madde de ekledik. Küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen bir evladımızın trajedisi üzerinden milletimizin inancına saldıranların aile kurumunun korunması hususundaki samimiyetini bu vesileyle tartma imkanı bulacağız" dedi.

'MİLLETİMİZE OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR'



Erdoğan, muhalefete tepki göstererek, "Varsın birileri kendi içerisindeki kavgayı, itişmeyi, kakışmayı, hırsı, rekabeti sürekli bize saldırarak örtmeye, gizlemeye, saklamaya çalışsın. Milletimiz o engin ferasetiyle herkesi hakkın ve hakkaniyetin tartısına çıkartmayı, oradaki okkasına göre davranmayı gayet iyi bilir. Bu ülkeyi tek parti faşizmine, vesayetin cenderesine, darbecilerin nobranlığına, terör örgütlerinin vahşetine, emperyalistlerin senaryolarına bırakmayan milletimize olan güvenimiz tamdır. Milletimizden başkasına ram olmadık. Milli iradenin üzerinde güç tanımadık. İnsan için 'ancak çalıştığı kadarı vardır' emri ilahisinden başka rehber edinmedik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturundan şaşmadık. Mazlumların ve mağdurların duasından daha etkili bir destek aramadık. Gençler; özgürlük ve hak mücadelesinden öte gaye taşımadık. Eser ve hizmet yarışından asla kopmadık. Yönümüz hep geleceğe dönük olarak kararlılıkla ilerledik. İnşallah 2023’de milletimizin desteğini bir kez daha alarak, 20 yılda attığımız temellerin üzerinde evlatlarımıza layık büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını önemli ölçüde tamamlayacağız" dedi.



'HAKKIMIZI TESLİM ETMEYE BAŞLADILAR'



Erdoğan, küresel krizlerin yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini gördüklerini ifade ederek, "Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken biz ısrarla ülkemizin istihdam, yatırım, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz. Bu kararımızın ne kadar doğru olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ekonomi programındaki tercihimiz nedeniyle bizi kıyasıya eleştirenler bile artık söylemlerini değiştirmeye, yumuşatmaya hatta kimileri hakkımızı teslim etmeye başladı" dedi.



'ENFLASYONUN TEPE TAKLAK İNECEĞİNE ŞAHİT OLACAĞIZ'



Erdoğan, yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığının maliyet artışları dışındaki fırsatçılığa ve psikolojik saiklere dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayarak, "Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların, fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Artık hep birlikte önceliği milletçe ortak geleceğe vermek mecburiyetindeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde, enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağıya ineceğine beraber şahit olacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 2023'ü, diğer sevinçlerin yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Bunu da ancak işvereniyle, çalışanıyla, esnafıyla, üreticisi ve tüketicisiyle 85 milyon hep birlikte göstereceğimiz dirayetli ve sabırlı duruşla yapabiliriz. Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmanın eşiğine geldik. Geçmişte darbelerle, vesayetle, terörle, nice kirli oyunlarla milletçe hep ertelemek zorunda kaldığımız hayallerimizle aramıza bu defa kimseyi sokmayacağız" dedi.



'BAY KEMAL OĞLUNA SAHİP ÇIK'



Erdoğan, 6’lı masayı eleştirerek, "Daha 'Bismillah' demeden 6 kafadan 6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığını, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla, yani siyasi duruşuyla değil, bireysel eylemi nedeniyle ceza alan şahıs, bu konuda sergilenen tuhaf tavırlar bile tek başına masa efradının perişanlığını göstermeye yeterlidir. Yasak kararını akılalmaz bir sevinçle kucaklaşarak, 'çak' yaparak, bayram havasında kutlayanları mı ararsınız, bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğunu söyleyen genel başkanlar mı ararsınız, daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik hesapları yapanları mı ararsınız, yine hakimlere hakaret gibi bireysel bir suçla ilgili yargılamayı ülkemizin siyasetini yönlendirmek için kullanan yabancılar mı ararsınız. Maşallah tekmili birden ortaya döküldü. CHP’nin başındaki zat birbirlerinin neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili dün çıkmış ne diyor; ‘Biz baba oğul gibiyiz.’ Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden ‘Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ demeden duramadık. Şaka bir yana 6’lı masanın da yanında yöresinden kendisine yol açmak için dolananların da ne yaptıkları, ne dedikleri, nereye gittikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız" dedi.



'HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDAKİ SAMİMİYETLERİNİ GÖRECEĞİZ'



Erdoğan, önümüzdeki dönemde; çocukları, gençleri ve aile yapısını güncel tehditlerden korumak için atacakları ilave adımda da kimin nasıl pozisyon alacağını yakından izleyeceklerini vurgulayarak, "Anayasa teklifimizin komisyon ve genel kurul aşamalarındaki tartışmalar, tüm partilerin demokrasi, hak ve özgürlükler konusundaki samimiyetini gösteren bir turnusol kağıdı işlevi de görecektir. Bu işin öyle parti toplantılarında kürsü yumruklamakla, gece yarısı videolar yayınlamakla olmayacağına, gerçek niyetin ve tutumun böyle durumlarda ortaya çıkacağına, hep beraber şahitlik edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Meclis’e bir anayasa değişikliği teklifi sunduk ve bunu şu anda sonuna kadar kovalıyoruz ve kovalayacağız. Küresel krizleri fırsata dönüştürme yolunda önemli mesafe kat ettiğimiz 2022’nin bu yönünü güçlendirmek için sürekli yeni paketler devreye alıyoruz. Son olarak hazinenin 200 milyar liralık kefaletiyle işletmelerimiz için 250 milyar liralık yeni bir finansman paketinin müjdesini önceki gün kamuoyuyla paylaşmıştık. Merkez Bankası’nın yüzde 9 seviyesine indirdiği faiz oranı; niye yüzde 9? Burası önemli. İstiyoruz ki yatırımcı yatırım yapsın. 2’de bir ağlamasın. ‘Faizler yüksek’ demesin. Buyur işte. Bak yüzde 9. Hadi yatırım yap" dedi.

'BİZİM SIRTIMIZDA KÜFE VAR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından çıkışta gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor; ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor" diye konuştu"