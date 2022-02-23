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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti ziyaretlerinin ardından Ankara'ya döndü.

23 Şubat 2022 Çarşamba 10:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki temaslarını tamamlaması ardından özel uçak 'TUR' ile saat 06.47'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Ankara'ya geldi.

Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyaretini ileri bir tarihe erteleyen Erdoğan, bugün çevrim içi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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