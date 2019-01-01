Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarını açıkladı

Akyurt'ta Hilal Ayık, Çankaya'da da Amber Türkmen'i aday gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı diğer 20 ilçe adayı şöyle:



Keçiören: Turgut Altınok



Altındağ: Asım Balcı



Ayaş: Burhan Demirbaş



Balâ: Ahmet Buran



Beypazarı: Tuncer Kaplan



Çamlıdere: Hazım Caner Can



Çubuk: Baki Demirbaş



Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi



Evren: Hüsamettin Ünsal



Güdül: Muzaffer Yalçın



Haymana: Özdemir Turgut



Kahramankazan: Serhat Oğuz



Kalecik: Duhan Kalkan



Kızılcahamam: Süleyman Acar



Mamak: Murat Köse



Nallıhan: İsmail Öntaş



Pursaklar: Ayhan Yılmaz



Sincan: Murat Ercan



Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik



Yenimahalle: Veysel Tiryaki