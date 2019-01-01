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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

01 Ocak 2019 Salı 18:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarını açıkladı

Akyurt'ta Hilal Ayık, Çankaya'da da Amber Türkmen'i aday gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı diğer 20 ilçe adayı şöyle:

Keçiören: Turgut Altınok

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Balâ: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

DHA

Son Güncelleme: 01.01.2019 18:30
Anahtar Kelimeler:
Ankara AdaylarıCumhurbaşkanı Erdoğan
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