Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarını açıkladı

Akyurt'ta Hilal Ayık, Çankaya'da da Amber Türkmen'i aday gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı diğer 20 ilçe adayı şöyle:
Keçiören: Turgut Altınok
Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Balâ: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
DHA