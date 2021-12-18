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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı ülkelerle işbirliğimizi sürdürme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile ortak basın toplantısı düzenledi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 16:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı ülkelerle işbirliğimizi sürdürme kararı aldık

İSTANBUL

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısı öncesi Ticaret Bakanlığı ile Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı arasında anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "Kabul ettiğimiz bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek seviyeye getiriyoruz" dedi.

"Zirve marjında Afrikalı mevkiidaşlarımızla ikili ilişkiler ve  bölgesel meseleleri değerlendirme fırsatımız oldu" diyen Erdoğan, "Terörizmden, yoksulluğun azalması, kalkınmadan, eğitim ve salgın hastalıklara kadar Afrikalı ülkelerle işbirliğimizi sürdürme kararı aldık" diye konuştu. Erdoğan, "TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. 

Felix Tshisekedi ise, Türkiye'nin Afrika'ya yatırımlar konusunda büyük adımlar attığına dikkat çekerek, "Şu anda Türk özel sektörünün cesaretini bilmeyen ülke yoktur. Türk yatırımcılarla çok etkili işbirlikleri hayata geçirildi. Bundan sonraki dönemlerde de bunlar pekiştirilecek. Afrika'nın önünde pek çok zorluk ve bunlardan bahsettik. Özellikle altyapı konusunda yapılması gereken çok fazla şey var. 

Sağlık alanında da yapılması gereken pek çok şey var, Afrika buna direndi ama kovid-19 kurbanlar verdik ve bugün karşımıza çıkan varyantlar nedeniyle önümüzde neler olacağını kestiremiyoruz. Bu nedenle sağlık sistemlerimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bunun için sağlık altyapımızı, sağlık sistemlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor, sağlık sistemimizi erişilebilir kılmamız gerekiyor. Diğer bir zorluk tüm Afrika halklarının elektrik ve suya erişimi" dedi.  Basın toplantısının yapıldığı salonda liderler tarafından imzalanan zirvenin aile fotoğrafı da yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı ülkelerle Işbirliğimizi Sürdürme Kararı Aldık
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