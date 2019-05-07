Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız bellidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelip gelmeyeceklerine ilişkin soruya, "Sayın Bahçeli ile az önce bir telefon görüşmesi yaptım. Hem ramazanı kutladım, hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundum" yanıtı verdi. "MHP ile ortak miting yapılacak mı?" şeklindeki soruyu ise, "Şu anda onları görüşmüş değiliz. Bu arada bir araya gelip bu süreci değerlendirmemiz, inanıyorum ki İstanbul için faydalı olacaktır" dedi.



'ADAYIMIZ BELLİDİR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağı yönündeki tartışmalarla ilgili ise, "Bu soruları soranlar, seçim kanunlarını hiç bilmiyorlar. Hiç bilmediklerinden dolayı da bu tür yollara başvuruyorlar, böyle bir şey söz konusu değil. İstanbul'daki bu seçimin adayları belli. Şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Beyler" diye konuştu.



'BİZİM DEĞERLENDİRMELERİMİZ DIŞINDA'



Muhalefet partilerinin, 24 Haziran seçimlerinin de yenilenmesi değerlendirmeleri hatırlatılan Erdoğan, "O değerlendirmelerin hepsi bizim değerlendirmelerimizin dışında. Biz şu anda tek değerlendirme yapıyoruz o da İstanbul'da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimi" dedi.



'ÇÖZÜM SÜRECİ SÖZ KONUSU DEĞİL'



Çözüm süreci ile ilgili iddiaların hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir" diye konuştu. Erdoğan, terör örgütü elebaşısı Öcalan'ın avukatları ile 8 yıl önce görüştüğünü ve kardeşi ile de Ocak ayında görüştüğünü sözlerine ekledi.



'HAKLARININ ARANMASI MÜCADELESİNİ VERİYORUZ'



Erdoğan, Kıbrıs ile ilgili bir soruya ise, "Biz kendi programımızı kendimiz uygulamaya devam ediyoruz, devam ederiz. Biz özellikle de Doğu Akdeniz'de, Güney Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hakları neyse, bu haklarını orada garantör bir ülke olarak aramanın gayreti içerisindeyiz ve o sularda çıkacak olan bütün imkanlardan Kıbrıs'ın tüm halkı güneyde ve kuzeyde de eşit miktarda hak sahibidirler ve eşit miktardaki haklarını korumak için Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hakkının aranması mücadelesini veriyoruz" karşılığını verdi.