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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14.00'te seçim kararını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak.

10 Mart 2023 Cuma 09:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14.00'te seçim kararını açıklayacak

Alınan bilgiye göre Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanSeçimKarar
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