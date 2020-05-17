Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Çin’in İsrail Büyükelçisi ölü bulundu
Çin’in İsrail Büyükelçisi ölü bulundu
EŞİNİ 3 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLADI
EŞİNİ 3 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLADI
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale...
Rıza Çalımbay: Risk bittikten sonra futbol oynanmalı
Rıza Çalımbay: Risk bittikten sonra...
Geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı
Geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çok büyük hazırlıklarımız var

Bakan Selçuk: Özel eğitim alanında çok büyük hazırlıklarımız var

17 Mayıs 2020 Pazar 16:45
0 Okunma
Çok büyük hazırlıklarımız var

ANKARA (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda, aileler hem salgın sürecine hem de sonrasına ilişkin önerilerini iletti. Herkesin çok özel çocuklarla özel bir hayatı yaşadığını belirten Bakan Selçuk, ailelerin yaşantısını kolaylaştırabilmek, özel çocukların daha iyi eğitim hizmeti alabilmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini ifade etti. Özel gereksinimli çocuklar için bugüne kadar birçok yayının paylaşıldığını, 'Özelim Eğitimdeyim' adlı bir mobil uygulamanın hayata geçtiğini, TRT EBA TV'de özel eğitim kapsamındaki çocuklar için ayrı bir kuşak hazırlandığını hatırlatan Bakan Selçuk, 'Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi' adlı kitabı da ilk kez burada ailelere gösterdi.

'ÖDEVİMİZİ ALMAK İÇİN BU TOPLANTILARI YAPIYORUZ'

Bakan Selçuk, salgın süreci sonrasında özel çocukların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin büyük bir çalıştay hazırlığının sürdürülmekte olduğu belirterek, şunları kaydetti:

"Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz. Görüş alışverişi yapıyoruz. Bürokratlarımız, yöneticilerimiz bize bu konudaki ihtiyaçları aktarıyorlar ama bir de doğrudan doğruya anne babalarla görüşelim istedik. Söylediklerinizi nasıl hayata geçirebiliriz, 'ödevimizi alalım' diye bu toplantıları yapıyoruz."

Burada önemli noktanın sınıflara güvenli ve risksiz bir geri dönüş olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Çocuklarımıza eğitim verelim derken sağlıklarıyla ilgili sorunlara yol açmak istemeyiz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, salgın sonrasında mümkün olan en kısa zamanda düzenlenecek çalıştayla birlikte özel çocukların eğitimi konusunda daha fazla işler yapmak için söz verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukÖzel Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Ya olacağız, ya öleceğiz
Bakan Soylu: Ya olacağız, ya öleceğiz
Bakan Varank: Beyaz eşya sektöründe 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik
Bakan Varank: Beyaz eşya sektöründe 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik
Dışişleri'nden o iddialara yanıt
Dışişleri'nden o iddialara yanıt
Bakan Pakdemirli'den Türk çiftçilere alkışlı destek
Bakan Pakdemirli'den Türk çiftçilere alkışlı destek
Sosyal medya etik kuralları 'Etik Kurul' hesabınca denetlenecek
Sosyal medya etik kuralları 'Etik Kurul' hesabınca denetlenecek
Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz
Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim
Kılıçdaroğlu: Parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim
YKS'ye girecek öğrencilerle ilgili yeni genelge
YKS'ye girecek öğrencilerle ilgili yeni genelge
'Kanun karşısında kimse dokunulmaz değildir'
'Kanun karşısında kimse dokunulmaz değildir'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı