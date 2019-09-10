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Ciddi şekilde rahatsız edici

50 bin TIR ile teröristlere araç, gereç gönderilmesi bizleri rahatsız etmektedir.

Ciddi şekilde rahatsız edici

50 bin TIR ile teröristlere araç, gereç gönderilmesi bizleri rahatsız etmektedir.

10 Eylül 2019 Salı 16:12
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Ciddi şekilde rahatsız edici

(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dostum başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel gerek iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde sürekli temas halindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu yakın diyaloğu sayın Trump’ın ülkemize yapacağı ziyaret ile taçlandıracağımıza inanıyorum.

Erdoğan, “Güvenli bölge çalışmalarına  başladık. Ama şu anda 50 bine varan tır ile buradaki terörist gruplara araç gereç mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Bunu kabullenmemiz mümkün değil” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan
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