Ciddi şekilde rahatsız edici

(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dostum başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel gerek iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde sürekli temas halindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu yakın diyaloğu sayın Trump’ın ülkemize yapacağı ziyaret ile taçlandıracağımıza inanıyorum.

Erdoğan, “Güvenli bölge çalışmalarına başladık. Ama şu anda 50 bine varan tır ile buradaki terörist gruplara araç gereç mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Bunu kabullenmemiz mümkün değil” diye konuştu.