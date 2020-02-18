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CHP’li Torun: Olayı ortaya çıkaran Başkan Salman ve ekibidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yalova Belediyesi’ndeki zimmete para geçirme olayıyla ilgili olarak, "CHP hiçbir usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsaade etmeyecektir. Bugün birçok kamu kurumunda geçmişte sayısızca olmuş olan bir memurun zimmet olayıdır. Bunu ortaya çıkaran da Yalova Belediye Başkan Vefa Salman ve ekibidir” dedi.

18 Şubat 2020 Salı 17:58
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CHP’li Torun: Olayı ortaya çıkaran Başkan Salman ve ekibidir

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası muhasebeci Reşat Elgin'in ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile olaya karıştığı tespit edilen firma çalışanı Orhan Gedik tutuklandı.

Yalova Belediyesi’nde yaşanan olayların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın da katılığı bir basın toplantısı düzenledi.

'TOPLAMDA 1 MİLYON 573 BİN LİRALIK USULSÜZ İŞLEM'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun tarafından okunan basın açıklamasında, "Belediye başkanımız, olayın tespit edildiği gün saat 21.55’te Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu. Ertesi gün saat 09.00 sıralarında da Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. Bu olayın mağduru olarak belediyenin ve Yalova halkının tüm haklarını Belediye Başkanımız Vefa Salman savunmuştur ve savunmaya da devam edecektir. Olayın meydana gelmesinin ardından yapılan incelemede 42 farklı işlemde 1 milyon 573 bin lira usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Sayıştay raporlarında uzmanlar tarafından belirlenemeyen bu durum, Yalova Belediyesi tarafından ortaya çıkarılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsaade etmeyecektir. Bu olayı ortaya çıkaran da Belediye Başkanı ve ekibidir” ifadelerine yer verildi.

'ZARF DA GELİR, ZARF DA GİDER'

Daha sonra soruları cevaplandıran Torun, basına yansıyan zarf trafiğine dair gelen bir soruyu “Siyasallaştırılmaya çalışılmaktadır. Belediye başkanına bu suçu atfetme çalışmasıdır. Belediye resmi bir kurum. Zarf da gelir, zarf da gider. Belediye personelinin yaptığı olayı Başkan Salman'a atfetme çalışmasıdır” dedi.

Torun, Güleç’in tutuklanmasına ilişkin ise, "Konu yargıda. Tutuklama siyasidir" yanıtını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPSeyit TorunBelediyeVefa SalmanYalovaZimmetParaYalova Belediyesi
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