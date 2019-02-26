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CHP’li Sancar pazarda soğan tarttı… 

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli’nin Babadağ İlçesi’nde esnaf ziyaretine çıktı. Aralarında CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Ali Atlı ve ilçe yöneticilerinin bulunduğu CHP’li heyet Babadağ Pazarı’nı ziyaret etti. 

CHP’li Sancar pazarda soğan tarttı… 

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli’nin Babadağ İlçesi’nde esnaf ziyaretine çıktı. Aralarında CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Ali Atlı ve ilçe yöneticilerinin bulunduğu CHP’li heyet Babadağ Pazarı’nı ziyaret etti. 

26 Şubat 2019 Salı 15:18
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CHP’li Sancar pazarda soğan tarttı… 

DENİZLİ - Esnafın sorunlarını dinleyen Sancar, “AKP’nin tarım politikalarının çöktüğünü kaydederek bunun ispatı elimdeki üç adet soğandır” dedi.

Eline aldığı üç soğanı tarttıran CHP’li Sancar şu ifadeleri kullandı:

“MİLLETİ KURU SOĞANA MUHTAÇ EDENLER UTANSIN”

“Bakın elimde 3 adet soğan var. Bu üç soğanı tarttırdım. 5,20 TL yaptı. Sağ olsun pazarcı abimiz, 20 kuruş indirim yaptı ve 3 soğanı 5 TL’ye saydı. İşte AKP hükümetlerinin tarım politikalarını çökerttiğinin fotoğrafı budur. Mahzuni Şerif’in ‘yiğit muhtaç olmuş kuru soğana’ türküsü günümüzün özetidir. Vatandaşı kuru soğana muhtaç edenler utansın! Buradan AKP’li adaylara sesleniyorum, gelin pazarları dolaşın, esnafı dolaşın. Vatandaş kan ağlıyor. Benzine, mazota her gün zam geliyor. Mağdur edebiyatıyla ve kuru hamasetle sorunlar çözülmüyor. Bir yıl önce 50 TL’ye alışveriş filesini dolduran vatandaş bugün 100 TL’ye yarısını bile dolduramıyor. Vatandaşın derdi seçim değil, geçim, geçim.”

HAVUZ MEDYASI BURALARI GÖRMEZ

Havuz medyası olarak tabir edilen yayın organlarına da çağrı yapan CHP’li Sancar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün ülkemizin en büyük sorun taraflı medya sorunudur. Birkaç mecra haricinde pazarın, sokağın ateşini gören, duyan yok. Ülkemize yapılan en büyük kötülük budur. İstiyorlar ki kimse konuşmasın, duymasın, görmesin… Vatandaşın cebi delindi, zam yağmuru karşısında vatandaş çaresiz. 17 yıldır ülkeyi kendileri yönetmiyormuş gibi hareket ediyorlar. Bu kadar vurdumduymaz ve pervasız bir anlayış cumhuriyet tarihinde görülmedi, duyulmadı. Seçime kadar zamları kısmaya çalışıyorlar ama buna rağmen başarılı olamıyorlar, asıl zam yağmuru seçimden sonra…”

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Anahtar Kelimeler:
CHPli SancarCHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar
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