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CHP ve İYİ Parti anlaştı

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimleri için anlaştı. Buna göre, 22 büyükşehirden 12'sinde CHP, 10'unda İYİ Parti, 27 il belediyesinden 16'sında CHP, 11'inde İYİ Partili adaylar yarışacak.

CHP ve İYİ Parti anlaştı

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimleri için anlaştı. Buna göre, 22 büyükşehirden 12'sinde CHP, 10'unda İYİ Parti, 27 il belediyesinden 16'sında CHP, 11'inde İYİ Partili adaylar yarışacak.

25 Ocak 2019 Cuma 16:14
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CHP ve İYİ Parti anlaştı

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat kadar süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın toplantısı düzenledi. Demokratik anlamda çok geniş bir iş birliğini İYİ Parti ile hayata geçirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim demokrasi tarihinde ilk imzayı atma gibi bir geleneğimiz var. Bu kez yine güzel bir demokrasi geleneğine ortak imza atıyoruz. Demokratik anlamda çok geniş bir işbirliğini İYİ Parti ile hayata geçiriyoruz. Biz birlikte, huzur içinde yaşama mücadelesi veriyoruz. Kavgadan yana değiliz, barıştan, huzurdan yanayız. İYİ Parti ile yaptığımız iş birliğinin kahramanları var. 2 arkadaş İYİ Parti'den, 2 arkadaş CHP'den biz genel başkanlara hazır liste getirdiler. Emeği ödüllendirmek gerekiyorsa 4 arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bizler bu uzlaşma kültürünü bu bağlamda, geniş bağlamda Türkiye'nin önüne koyduğumuz için mutluyum" dedi.

AKŞENER: DURUM İYİ

İYİ Parti lideri Akşener ise ilk iş birliği kararını CHP Genel Merkezi'nde aldıklarını, şimdi süreci sonuçlandırmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. İş birliği protokolünde imzası olan CHP ve İYİ Partili 4 isme teşekkür eden Akşener, "Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler; ama durum iyi. Uzun bir süreçti. Türkiye'de ortak çıkarların ortaya konulabileceğini, kişisellikten uzak bir çalışma yapılabileceğini Türkiye'ye bu arkadaşlarımız sağlamış oldular" diye konuştu.

'SANKİ SAVAŞA GİRİYORUZ'

Türkiye ile ilgili hedefleri olan gruplar, ülke veya terör örgütlerine karşı iki genel başkan olarak iktidarın yanında durduklarını belirten Akşener, şöyle dedi:

"Biz yerel seçimlere gidiyoruz; ama izliyorum ki sanki savaşa giriyoruz. Yerel seçimde muhtar, belediye meclis üyesi, il belediye başkanı seçeceğiz. Dolayısıyla savaş tamtamları eşliğinde çok kutuplaştırıcı, milleti birbirine düşüren bu tür iş birliklerinin arkasında duran... İki siyasi partinin de kurumsal sistemi içerisinde yöneticisi var, taraftarı, seçmeni var. Cumhur İttifakı'nı oluşturanların olduğu gibi. Sayın Kılıçdaroğlu da ben de bu zamana kadar Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden, onları tahkir eden bir dil kullanmadık. Ama bu iş birliğini destekleyen iki siyasi partinin unsurlarını oluşturan ki Türk milletinin büyük bir bölümüdür bu, bu insanların tümüne hakaret etmek, onları taciz edip yok farz etmek, Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunan ve yönettiğini zanneden insanlar açısından ve yöneticiler açısından gerçekten utanç vericidir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPİyi Parti
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