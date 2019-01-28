CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı Tunç Soyer oldu

Soyer, çevre sorunlarına karşı gösterdiği duyarlılığın yanı sıra belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıması ile biliniyor.



SOYER’DEN İLK MESAJ: BU GÖREVİ BÜYÜK BİR AŞKLA YAPACAĞIM

CHP Parti Meclisi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Soyer, İzmirlilere teşekkürlerini sunarken, bu görevi büyük bir aşkla yapacağını içeren mesajını takipçileri ile paylaştı.



CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya aracılığı ile verdi. Soyer, heyecanını resmi Twitter hesabı üzerinden, “Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" mesajı ile paylaştı. Soyer, “Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" diye yazdı.



TUNÇ SOYER KİMDİR?



CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Tunç Soyer, 1959 yılında Ankara'da doğdu. Doğduktan sonra ailesi İzmir'e yerleşti. İzmir'de Bornova Anadolu Lisesi'ni bitiren Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Biri İsviçre Webster Kolej'de "Uluslararası İlişkiler", diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı. Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler Ajansı'nda da muhabir olarak çalıştı. Aynı yıllarda İngela Bendt ve James Downing'in mülteci kamplarında Filistinli kadınların dramını anlatan " Geri Döneceğiz" isimli kitabını Türkçe 'ye çevirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışmaya başladı. Beş yıl boyunca turizm sektöründe görev aldı ve sektörün önde gelen tesislerinde genel müdürlük yaptı. 1991 yılında ile şirketiyle Seferihisar'da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yönetti. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nda yedi yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği, ardından üç yıl Başkanlık görevi yürüttü.



BÜYÜKŞEHİR'E DANIŞMANLIK YAPTI



2003 yılında Avrupa Birliği'nden İzmir'e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya sundu ve teklifini kabul ederek Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi. 2009 yılında CHP'den Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı. 2013 yılında merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.



30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP'den ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. 2014'te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Belediye başkanlığı döneminde, ilçe genelinde yaşayan tüm çocukların haklarının gözetilmesi amacıyla, Çocuk Belediyesi'ni kurdu. Çevre sorunlarına duyarlı olan ve vatandaşlarla birlikte balık çiftliklerine karşı mücadele veren Soyer, evli ve iki kız çocuk babasıdır. Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.