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CHP'li Torun: Seçmen tepeden gönderilmiş, eski isimleri istemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yarın yapılacak aday tanıtım toplantısında 'Yerel Yönetimler Temel İlkeler' belgesi ve 'Yerel Seçim Bildirgesi'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacağını söyledi. Torun, "Milletimiz, AK Parti'nin dışlayıcı politikalarından bunalmış durumda. Seçmen tepeden gönderilmiş, eski isimleri değil belediyeci, yerel yönetici istiyor'' dedi.

CHP'li Torun: Seçmen tepeden gönderilmiş, eski isimleri istemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yarın yapılacak aday tanıtım toplantısında 'Yerel Yönetimler Temel İlkeler' belgesi ve 'Yerel Seçim Bildirgesi'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacağını söyledi. Torun, "Milletimiz, AK Parti'nin dışlayıcı politikalarından bunalmış durumda. Seçmen tepeden gönderilmiş, eski isimleri değil belediyeci, yerel yönetici istiyor'' dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:46
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CHP'li Torun: Seçmen tepeden gönderilmiş, eski isimleri istemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, aday belirleme sürecini tamamladıklarını söyledi. Torun, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenleyecekleri toplantıda belediye başkan adaylarını tanıtacaklarını hatırlatarak, "Yarınki tanıtım toplantımız, bir demokrasi şöleni olacaktır. Bir şölen ile seçim kampanyamızı başlatmış oluyoruz ve tüm gücümüzle sahaya iniyoruz. Belediye başkan adaylarımız, parti yönetimimiz ve partili arkadaşlarımız da salonda bulunacak. Sayın Genel Başkanımız yarın, 12 maddelik 'Yerel Yönetimler Temel İlkeler' belgemizi de kürsüden açıklayacak. Yine hazırladığımız 'Yerel Seçim Bildirgesi'ni de bu toplantımızda kamuoyuna açıklamış olacağız'' diye konuştu.

'SEÇMEN, TEPEDEN GÖNDERİLMİŞ ESKİ İSİMLERİ İSTEMİYOR'

CHP Yönetimi'nin aday belirleme süreçlerinde toplumun tüm kesimlerini dikkatle dinlediğini ve seçmenlere sadece hangi ismin başkanlığa en uygun olduğunu sormadıklarını, belediye ve belediyecilik konusundaki kanaatlerini de sorduklarını belirten Torun, şöyle konuştu:

"Gördük ki seçmenler AK Parti belediyelerinden ve bu belediyecilikten memnun değil. Değişim istiyorlar. Seçmenler bir yenilenme istiyor. Milletimiz yeni belediye başkanları istiyor ama daha önemlisi yeni başkandan belediyecilik anlayışını gözden geçirmesini bekliyor. Milletimiz AK Parti'nin dışlayıcı politikalarından bunalmış durumda. AK Partili bütün belediyelerde temel memnuniyetsizlik dışlanma üzerine. Belediye hizmetlerinden dışlanma, belediye kararlarından dışlanma, belediye imkânlarından dışlanma. Milletimiz bunun yanında kendilerini yerelde kanıtlamış ve yükselmeyi hak etmiş yeni belediye başkanları istiyor. Seçmen tepeden gönderilmiş, eski isimleri değil belediyeci yerel yönetici istiyor.''

Torun, tüm büyük şehirlerde, bir ilçe belediye başkanlığı yapmış ve uygulamalarıyla, politikalarıyla, sorun çözme becerileriyle ve şehirlerini markalaştırabilme özellikleri ile öne çıkmış isimleri aday yaptıklarını söyledi.

'TANZİM SATIŞ MAĞAZALARINI YENİ BİR BULUŞ GİBİ SUNUYORLAR'

Bu seçimin bir yerel seçim olduğunu vurgulayan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Seçmenler, adaylardan belediyecilik yapmasını, etkili ve yenilikçi bir belediye anlayışını hayata geçirmesini bekliyor. AK Parti belediyelerinin kayırmacı ve dışlayıcı politikalarından, kaynakları küçük rant çevrelerinin elinde toplayan aç gözlülüğünden kurtulmak istiyor. Yerel seçimleri genel seçim havasına sokmak, yerel politikası olmayanların çaresizliğinden başka bir şey değil. Toplum bunun bir yerel seçim olduğunun farkında ve iki temel talep dile getiriyor. Birincisi, belediyeler kutuplaşmanın ve dışlayıcılığın değil, bir arada yaşamanın ve kapsayıcılığın adresi olsun. İkincisi ise içinde bulunduğumuz ekonomik krizden çıkışta çareler üretsin. Biz bunu başından beri söylüyoruz. Ekonomi yönetimini eşe-dosta-damada bırakanlar, şimdi tanzim satış mağazası ile bu sorunu çözmeye aday olduğunu açıkladı. Bunu da çok yeni bir buluş gibi sunuyorlar.''  

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPSeyit Torun
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