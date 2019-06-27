Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95510
ALTIN
260.396
DOLAR
5.7709
STERLİN
7.3237
EURO
6.5611
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
Arkasspor'a milli gurur
Arkasspor'a milli gurur
Karadeniz'in 'labirent üst geçitleri' şaşırtıyor
Karadeniz'in 'labirent üst geçitleri' şaşırtıyor
Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez, EA'nın favorisi
Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez, EA'nın...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li Torun: Erken seçim talebimiz yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Bizim temel amacımız öncelikle yereldeki başarımızı daha üst noktaya çekerek, ülkenin sorunlarına odaklanmak" dedi.

CHP'li Torun: Erken seçim talebimiz yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Bizim temel amacımız öncelikle yereldeki başarımızı daha üst noktaya çekerek, ülkenin sorunlarına odaklanmak" dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:07
8 Okunma
CHP'li Torun: Erken seçim talebimiz yok

ANKARA - CHP'li Seyit Torun, 23 Haziran seçiminde İstanbul halkının haksızlığa karşı bir cevap verdiğini söyledi. Torun, "16 milyon İstanbullu hemşehrimiz gerçekten hakkı ve hukuku gözeterek, adalete olan saygısı ve demokrasiye olan bağlılığıyla elini vicdanına koydu ve Ekrem İmamoğlu'nu açık oy farkıyla belediye başkanı seçti. Kazanan 16 milyon İstanbulludur. Kazanan vicdandır, bu ülkeye adalet duygusuyla bağlı olan insanlardır" dedi.



'MECLİS TOPLANTILARI ŞEFFAF OLACAK'

Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'li meclis üyelerinin İstanbul'un sorunlarının giderilmesinde direnmeyeceğini ve karşı gelmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sonuçta vatandaşa yapılacak bir hizmetin ve vatandaşın menfaatine olan bir şeyin karşısına geçmek mümkün değil. Bu seçim sürecinde de birçok oyun oynadılar. Birçok algı yaratmaya ve birçok provokasyon yapmaya çalıştılar. Ama sonunda vatandaşımız her türlü provokasyonu, illegal yapıyı ve her türlü ön kesmeyi elinin tersiyle itti ve Ekrem İmamoğlu'na görev verdi. Sonuçta İstanbullu'nun teveccühünü ve tercihini almış bir belediye başkanımız var. O belediye başkanımız da o mecliste halkın yararına, 16 milyon İstanbullu'nun sorununu çözecek, hizmet edecek. Kararları almak istediğinde kim önünü kesebilir ki? Halkın iradesinin önünde hiçbir iradenin oluşması söz konusu değil.  Zaten meclis toplantıları şeffaf olacak ve halk tarafından da izlenecek."



'AMACIMIZ, ÜLKENİN SORUNLARINA ODAKLANMAK'

Torun, öncelikli hedeflerinin CHP'li belediyelerin başarılarını artırmak olduğunu söyleyerek, "Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Türkiye'nin sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağız. Bizim temel amacımız öncelikle yereldeki başarımızı daha üst noktaya çekerek ülkenin sorunlarına odaklanmak. Çünkü ekonomik krizin içerisindeyiz. Artık mutfakta yangın var. Bunu görmek zorundayız. Ülkede ciddi sorunlarımız var. Dış politika artık yönetilemiyor. Dış politikada bilinmez bir yöne doğru gidiyoruz. Ülkenin tarımda ve eğitimde de ciddi sorunları var. Biz artık Türkiye'nin sorunlarına odaklanıp çözüm yolunda mutlaka katkıda bulunmak isteriz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 27.06.2019 05:11
Anahtar Kelimeler:
CHPErken SeçimCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü
Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü
İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız
İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız
Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmemiştir
Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmemiştir
"Deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz"
"Deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz"
İmamoğlu: (Mazbata) Yarın olur diye ümidimiz var
İmamoğlu: (Mazbata) Yarın olur diye ümidimiz var
Erdoğan: Kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız
Erdoğan: Kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız
Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakat arayışına davet ediyoruz
Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakat arayışına davet ediyoruz
"Sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır"
"Sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır"
YSK Başkanı Güven: İmamoğlu yüzde 54,21, Yıldırım yüzde 44,99 oy aldı
YSK Başkanı Güven: İmamoğlu yüzde 54,21, Yıldırım yüzde 44,99 oy aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans