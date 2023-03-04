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CHP'li Torun'dan büyükşehir belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 10 büyükşehir belediye başkanının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek desteklerini ilettiklerini söyledi.

04 Mart 2023 Cumartesi 14:18
CHP'li Torun'dan büyükşehir belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin açıklama

Torun, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hariç, CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanının Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini belirten Torun, şunları kaydetti:
"Belediye başkanlarımız desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduklarını ifade ettiler. Her türlü alacağı kararda da yanlarında olacağını söylediler ve ardından da belli bir değerlendirmeye geçildi. Burada da özellikle deprem bölgesinde büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı katkılar, destekler gerek Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da ve diğer deprem bölgelerinde büyükşehir belediye başkanlarımız yaptıkları hizmetleri aktardılar. Belli bir sohbet havasında geçti ve ardından da ayrıldılar."
Alınan bilgiye göre, belediye başkanlarıyla görüşme sırasında, büyükşehir belediye başkanlarının bilgilendirmesi sonrası Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun özel olarak, Hatay başta olmak üzere, deprem bölgesinde yaşanan su sorununun çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ağırlık verilmesi talimatını ilettiği öğrenildi.
Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla buluşmasına ilişkin parti genel merkezinden fotoğraf paylaşıldı.

AA

Son Güncelleme: 04.03.2023 14:26
Anahtar Kelimeler:
CHPSeyit TorunKemal Kılıçdaroğlu
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