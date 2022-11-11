CHP'li Öztrak: Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında büyük sıçrama yapabilir

UŞAK - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Uşak'ta iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Öztrak, "Dünyadaki yeni gelişmeleri doğru okuyabilirsek elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında çok büyük sıçrama yapabilir" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak başkanlığında, 10 milletvekilinin katılımıyla oluşan CHP Ekonomi Masası heyeti, Uşak'a geldi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları ile gerçekleştirilen toplantıda, CHP'nin Türkiye ekonomisine yönelik politikaları ve Uşak'ın sorunları konuşuldu. Toplantıya Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, Uşak Deri Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık, Uşak Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği (HAYKOOP) Başkanı Himmet Özdemir, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Covid-19 krizinden sonra arz güvenliği endişeleriyle üretim zincirlerinin kısalmaya başladığını kaydeden CHP’li Öztrak, "Çin devreden çıkıyor. Şu anda en şanslı ülkelerden biri, dünyanın en zengin ve en kalabalık pazarlarına yakınlığı bakımından dünyanın belli başlı üretim üstlerinden biri olma imkanı, Türkiye'nin önünde duruyor. Covid-19 krizinden sonra yabancılar organize sanayi bölgelerinde yer sormaya başladı. Yer soranların sayısı artıyor ama bir türlü başlamıyorlar. 'Bir değişiklik olmasını bekliyoruz, güvenmiyoruz' diyorlar. Bir ülkede hükümetin kararıyla mallarına el koyarsanız o ülkede yabancılar için yatırım yapmak riskli hale gelir. Onun için doğru veya yanlış en azından mahkeme kararı alınması gerekir. İnsanların mal varlığına mahkeme kararıyla el konulur. Hükümet kararıyla el konulmaz. O zaman yabancı sermayeyi kaçırırsınız. Şimdi bekliyorlar. Türkiye'ye gelmek için çok istekliler. Türkiye genç nüfusu çoğunlukla olan bir ülkedir. Dünyadaki yeni gelişmeleri doğru okuyabilirsek elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında çok büyük bir sıçrama yapabilir" dedi.



Program, açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.