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CHP'li Öztrak: Kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti kurultayının koronavirüs nedeniyle ertelenme ihtimaline ilişkin, "Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması gerekenleri yapacağız. Kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir'' dedi.

12 Mart 2020 Perşembe 17:36
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CHP'li Öztrak: Kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir

ANKARA - CHP Parti Meclisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın haksız bir şekilde görevden alındığını söyledi. Öztrak, koronavirüs konusunda korku ve panik yerine bilinçle, bilgiyle hep birlikte hareket etmek zorunda olduklarını söyledi. Öztrak, "Geçtiğimiz yılsonunda Çin'de başlayan koronavirüs salgını, dün Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'küresel bir salgın' olarak tanımlandı. Hızla yayılan ve 114 ülkede görülen virüsten etkilenen insanların sayısı 130 bine yaklaştı. Koronavirüs ile mücadelenin ilk ve en önemli aşaması hastalığın insanlara bulaşmasını önlemektir. Ülkemizde, hastalığın sınırlarımızdan içeri girmesini engellemek için elden gelen yapılmıştır. Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz. Yine, hastalığın tedavisi için yeterince merkez kurulduğunu da ilgililerin açıklamalarından öğrendik; ancak hastalık artık ülkemizdedir. Şimdi bu hastalığın vatandaşlarımıza bulaşmasını ve yayılmasını önlemek için tedbirler alınması gerekiyor'' dedi.

'BELEDİYELERİMİZ SEFERBERLİK RUHUYLA ÇALIŞIYOR'

Türkiye'nin cari açığın finansmanı ve dış borç ödemeleri konusunda dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Öztrak, "İnsanlar, marketlerde makarna, bakliyat, kuru gıda ve temizlik ürünü raflarına hücum ediyor. Henüz kendi ekonomik krizimizden çıkamamışken, bir de koronvirüsten kaynaklı küresel türbülansla baş etmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle krizin üreten sektörlere, tüketime, yatırıma ve finans sektörüne yayılmasını önleyecek acil tedbirlere ihtiyacımız var. CHP olarak koronavirüs ile ilgili iç ve dış gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Belediyelerimiz bu konuda üzerine düşenleri yerine getirmek için gayret gösteriyor. Toplu taşıma ve toplu yaşam alanlarında hijyen sağlanması amacıyla belediyelerimiz adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyor" diye konuştu.

'KURULTAYIN ERTELENMEMESİ BİZİM TEMENNİMİZDİR'

Öztrak, CHP'nin 28-29 Mart tarihindeki 37'nci Olağan Kurultayı'nın koronavirüs nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna ise "Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir. Seyircisiz olma ihtimali, bunların hepsi olabilir. Ama şu an için Sağlık Bakanlığı’nın toplantılarla ilgili ciddi bir yönlendirmesi yok. Bunları yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Faik ÖztrakParti Kurultayı
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