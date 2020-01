CHP'li Öztrak: FETÖ'nün siyasi ayağı mutlaka ortaya çıkarılmalı

ANKARA - CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Suriye meselesi ve İdlib'de sayıları milyonları bulan radikal unsurların nereye gideceği meselesinin Türkiye'nin yumuşak karnına dönüştüğünü söyledi. Öztrak, "Rusya Devlet Başkanı da bunun farkında. Erdoğan'ı sıkıştırmak istediğinde bu yumuşak karına vurmaktan çekinmiyor. Biz uzunca bir süredir başta İdlib olmak üzere Suriye’de yaşanan sıkıntıların Suriye’nin meşru yönetimi ile konuşarak halledilmesi gerektiğini söyledik. Bunu dediğimiz için, Erdoğan bize demediğini bırakmadı. Ama Putin söyleyince, Türkiye ve Suriye yetkilileri Moskova’da masaya oturuverdi " diye konuştu.



Öztrak, son 3 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yüz yüze veya telefon aracılığıyla 70'ten fazla görüşmesinin olduğunu söyledi. Öztrak, "Eminiz Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bu kadar sık görüşmüyordur. Erdoğan’ın bir sözünü ikiletmediği bir diğer adres Beyaz Saray" dedi.



'BERLİN ZİRVESİ OLUMLU'



Türkiye’nin etrafında enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılması konusunda yeni ittifaklar oluşurken, Türkiye'nin değerli bir yalnızlığa sığınamayağını ifade eden Öztrak, "Biz bu nedenle gecikmiş olsa da Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalanmasını destekledik. Şimdi bunu bir adım öteye taşımak zorundayız. Doğu Akdeniz’in zenginlik ve refahından tüm bölge ülkelerinin adil bir şekilde yararlanmasına öncülük etmeliyiz. Bunun yolu ise bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin normalleşmesinden geçmektedir. Sorunları bir masa etrafında oturup konuşabilmeliyiz. Bu nedenle Libya meselesini çözmek için, hafta sonu gerçekleştirilen, Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim. Berlin Konferansından çıkan sonucun da bizim yaptığımız önerilerle uyumlu olması memnuniyet veren bir diğer husustur. Biz Libya’da, daha işin başından beri, Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir çözüm aranması gerektiğini savunduk. Berlin’den çıkan sonuç bildirgesinde de bunun altı çizildi" ifadelerini kullandı.



'BORULARIN GEÇTİĞİ TÜRKİYE İNDİRİM ALAMIYOR'



Öztrak, Türkiye’nin her yerinden doğal gaz ve elektrik faturaları nedeniyle partiye şikayet geldiğini söyleyerek "Millet için soğuk kış günlerinde ısınmak bile artık lüks oldu. Oysa daha birkaç hafta önce Erdoğan, Putin ile TürkAkım projesinin açılışını yaptı. Şimdi Rusya açılışı yapılan TürkAkım hattından Bulgaristan’a indirimli doğal gaz satmaya başladı. Peki, biz Rusya’dan doğal gaz indirimi alabildik mi? Hayır alamadık. Daha önce Ukrayna, Romanya, Bulgaristan üzerinden gelen Batı hattından hangi fiyatla gaz alıyorsak, şimdi de TürkAkım’dan aynı fiyatla gaz alıyoruz. Aradaki transit ülke sayısı azaldığı için Bulgaristan indirimli gaz alabiliyor. Ama boruların geçtiği Türkiye indirim alamıyor. Türkiye’ye boru döşeniyor, indirimi Bulgaristan alıyor" dedi.



'SİYASİ AYAĞI MUTLAKA ÇIKARILMALIDIR'



Öztrak, FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili soruya, "FETÖ'nün siyasi ayağı mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Ve bu TBMM’nin gözetimi altında yapılmalıdır. Bu çerçevede bizim TBMM’ye verdiğimiz araştırma önergesi, anlaşılan belli mahfillerin oyununu bozmuş, senaryosu olgunlaştırılmaya çalışılan bir operasyonu deşifre etmiştir" diye konuştu.



Erken seçimle ilgili soruya Öztrak, "Seçime karar verecek olan Erdoğan’ın kendisidir. Ne zaman seçime gidileceğine Erdoğan karar verecektir ama biz her an seçime gidilecek gibi hazırız" dedi.