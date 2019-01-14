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CHP'li Öztrak: Bu tehditler bize sökmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde hiçbir devlet ülkemizi bu kadar açıktan tehdit etme cüretini göstermemişti. Ülkemizin toplumsal huzurunu ve ekonomisini doğrudan hedef alan bu ifadeyi kabul etmiyoruz. Bu tehditler bize sökmez" dedi.

CHP'li Öztrak: Bu tehditler bize sökmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde hiçbir devlet ülkemizi bu kadar açıktan tehdit etme cüretini göstermemişti. Ülkemizin toplumsal huzurunu ve ekonomisini doğrudan hedef alan bu ifadeyi kabul etmiyoruz. Bu tehditler bize sökmez" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:19
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CHP'li Öztrak: Bu tehditler bize sökmez

'SOSYAL HUZURUMUZU BOZACAK İFADELER'

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, parti sözcüsü Faik Öztrak bir basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz" şeklindeki açıklamalarını değerlendiren Öztrak, bu ifadeyi kabul etmediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Buna karşı olmamak mümkün değil. Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsurlarıdır. Şimdi, 'Türk Devleti Kürtleri vuracak' gibi bir takım ifadelerin kullanılması son derece yanlıştır. Bu aynı zamanda sosyal huzurumuzu bozacak ifadelerdir. O yüzden bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde hiç bir devlet ülkemizi bu kadar açıktan tehdit etme cüretini göstermemişti. Ülkemizin toplumsal huzurunu ve ekonomisini doğrudan hedef alan bu ifadeyi kabul etmiyoruz. CHP olarak görüşümüz egemen güçlerin Suriye'yi bir an önce terk etmesidir. Bu sorunun Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözetilerek çözülmesi, başta Suriye, İran ve Irak'ın olacağı Ortadoğu Bölgesel İşbirliği Teşkilatı zemininde bu bölgeye barışın getirilmesidir. Bu tehditler bize sökmez."

"Ancak Türkiye'yi böyle bir tehdide açık hale kim getirmiştir?" diye soran Öztrak, "AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve onun sıcak parayla ekonomiyi şişirme politikaları, bugünkü geldiğimiz noktanın başlıca nedenidir. Bu tehdit bu iktidarın elinde ekonomimizin zayıf hale getirildiğini göstermektedir. Üretmeyeceksin, iğneden ipliğe kadar her şeyi ithal edeceksin, ekonomiyi dolara teslim edeceksin, ülkeyi dış borca batıracaksın sonra da borcu çeviremeyince elin oğlu sana emir verme cüretini gösterecek. Atını sağlam kazığa bağlarsan kimse çalamaz" dedi.

'MİLLETİMİZ HAYAT PAHALILIĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR'

Öztrak, geçtiğimiz yıla ait Kasım ayı sanayi üretim rakamlarının açıklandığını, Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre sanayideki daralmanın yüzde 6,5 olduğunu vurguladı. Bunun Kasım ayları itibariyle 2008 yılından bu yana üretimde görülen en sert daralma olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle dedi:

"Ara malı ve sermaye malındaki daralma, ilerleyen dönemlerde bu işin daha da ciddi bir görünüm alacağını gösteriyor. Ekim ve Kasım ayları döneminde sanayideki daralma ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3. Yani sanayi bu 2 ayda yüzde 5,3 olarak küçülmüş. Milletimiz bu daralmayı iliklerine kadar hissediyor."

'ÖZELLEŞTİRME DEĞİL' DİYENLER YALAN SÖYLÜYOR

Milli savunma sanayinin stratejik fabrikalarının yandaşlara ve yabancı bir ülkeye peşkeş çekildiğini öne süren Faik Öztrak, "Bir de çıkmış bu peşkeşin adına 'özelleştirme' değil 'işletme devri' diyorlar. CHP'yi de yalancılıkla itham ediyorlar. İşletme hakkı devri bir özelleştirme yöntemi değil mi? Açıp yasaya baksınlar. Esas 'bu özelleştirme değil' diyenler millete yalan söylüyor. CHP olarak milli harp sanayimizin, stratejik fabrikalarının özelleştirme kapsamından çıkarılması için bir yasa teklifini vermiştik. Biz bir an önce ülkemizin savunmasının güçlü tutulması bakımından bu yasa teklifinin gündeme alınması ve kabul edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
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