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CHP'li Öztrak: Biz kucaklaşmadan yanayız

19 Eylül 2022 Pazartesi 16:05
CHP'li Öztrak: Biz kucaklaşmadan yanayız

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ""Biz üstünlerin hukukundan değil; hukukun üstünlüğünden yanayız. Biz korkudan değil; özgürlükten yanayız. Biz kutuplaşmadan değil; kucaklaşmadan yanayız" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, "Hep söylüyoruz; enflasyon en büyük, en sinsi halk düşmanıdır, en adaletsiz vergidir. Enflasyon, milletin satın alma gücünü fark ettirmeden kemirir, parasını pul eder, sofralarda, tencerelerde bereket bırakmaz. Enflasyon zıvanadan çıktığında tüm fiyatlar birbiriyle yarışır. Ama en geride kalan; daima emekçilerin, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin ücreti, aylığı, geliri olur. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' safsatasıyla enflasyonu şaha kaldıranlar; milletin dişinden, tırnağından artırarak yaptığı tasarrufları elinden zorla aldı, gasbetti. Bunu ben demiyorum. TÜİK'in rakamları diyor" ifadelerini kullandı.

Öztrak, ev ya da araba almanın artık hayal olduğunu ifade ederek, "Merkez Bankası daha yeni açıkladı. Geçtiğimiz yılın temmuzundan bu temmuza konut fiyatlarındaki artış, Türkiye genelinde yüzde 174, İstanbul'da ise yüzde 200 olmuş. Geçen yaz İstanbul'da 2 milyon liraya satılan ev, bu yıl 6 milyon liraya satılıyor. Peki; memurun, işçinin, çiftçinin, esnafın geliri, son bir yılda 3 kat arttı mı? Elbette artmadı. Türkiye'de konut sahiplik oranı, 2014'ten bu yana düzenli olarak geriliyor. Konut sahiplik oranı, 2014'de yüzde 61,1'ken, 2020'de yüzde 57,9'a düşmüş" diye konuştu.

'GENEL BAŞKANIMIZ ÇÖZÜMÜ GÖSTERDİ'

2019'daki bir proje kapsamında, Tunceli'de yapılması gereken 329 konutun, henüz ihale ve yer belirlemesinin yapılmadığını aktaran Öztrak, "İnşaat maliyetleri uçunca kimse TOKİ'den iş almak istememiş. Alan da işi yarım bırakmış. Son dönemde TOKİ'nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha pek çok ilimizdeki ihaleleri iptal oldu. Müteahhit neyi taahhüt ettiğini bilir. Taahhüdünü yerine getiremeyen müteahhit, hesabını millete verir. Daha muhalefetteyken, yönetime en fazla proje yaptıran genel başkan olarak rekorlar kitabına giren Genel Başkanımız, burada da çözümü gösterdi. 'Verilecekse, bu projelere hazine garantisi verilsin. Yeter ki vatandaşın işi görülsün. Biz bunu desteklemeye hazırız' dedi" şeklinde konuştu.

'DENGEYİ MUTLAKA TUTTURMALIYIZ'

Dış politikaya ilişkin eleştirilerde bulunan Faik Öztrak, dış politikanın hata kaldırmayacağını bildirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dış politika milli olur. Seçim sandığı için ülkemizin uzun vadeli çıkarları, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği riske edilmez. Biz bunları yıllardır söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Özbekistan dönüşü, 'Şangay İşbirliği Örgütüne tam üye olmak, hedefimizdir' demiş. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında, dünya çok kritik bir süreçten geçerken söylenen her söz, daha dikkatlice tartılarak, etraflıca düşünülerek söylenmelidir. Dış politikada konuşmadan önce, 9 defa düşüneceksin. Lafını ondan sonra söyleyeceksin. Türkiye'miz, batıdan bakınca doğuda; doğudan bakınca batıda, müstesna bir coğrafyadadır. Doğu ile batı arasında çok önemli bir kavşaktır. Biz doğudan gelmiş; ama batıya yönelmiş bir milletiz. Köklerimizi doğuda, geleceğimizi ise batıda bilmişiz. Stratejik tercihlerimizi, yüzyıllardır buna göre yapmışız. Bu nedenle biz ne batıya sırt çevirebiliriz, ne de doğuyu yok sayabiliriz. İkisi arasında bir dengeyi mutlaka tutturmalıyız."

'BİZ KAZANACAĞIZ'

Öztrak, CHP olarak, otokrasiden değil; demokrasiden yana olduklarını ifade ederek, "Biz üstünlerin hukukundan değil; hukukun üstünlüğünden yanayız. Biz korkudan değil; özgürlükten yanayız. Biz kutuplaşmadan değil; kucaklaşmadan yanayız. Biz bu kutlu mirası, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten almışız ve bu mirası korumakta da sonuna kadar kararlıyız.  İşte bunun için biz kazanacağız. Biz kazanacağız, gençlerimiz kazanacak, esnafımız kazanacak, çiftçimiz kazanacak. Milletin masasında belirlenecek cumhurbaşkanı adayımız, milletimizin iradesiyle, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. TBMM'deki sandalyelerin kahir ekseriyetini, millet masasındaki 6 partimizin milletvekilleri dolduracak" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
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