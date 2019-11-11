Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103118
ALTIN
270.248
DOLAR
5.7770
STERLİN
7.4315
EURO
6.3763
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu
Türkiye - İzlanda maçının hakemi...
''Balık her yaşta tüketilmeli''
''Balık her yaşta tüketilmeli''
Trabzonspor'da Caleb Ekuban antrenmanlara başladı
Trabzonspor'da Caleb Ekuban antrenmanlara başladı
ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE BİLGE TEKİN'İ - ADANA – KOZAN
Son Dakika
ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bazı bindirilmiş kıtaların, Anıtkabir'e önceden alınıp, bir partinin mitingindeymiş gibi sloganlar attığını gördük. Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. MSB ve Anıtkabir yöneticilerinin bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz" dedi.

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bazı bindirilmiş kıtaların, Anıtkabir'e önceden alınıp, bir partinin mitingindeymiş gibi sloganlar attığını gördük. Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. MSB ve Anıtkabir yöneticilerinin bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz" dedi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 18:03
11 Okunma
CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sırasında, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölümünün 81'inci yıl dönümünde tüm yurtta minnetle anıldığını belirterek, "Anıtkabir, her zamankinden daha fazla doldu. Atatürk, milletimizi sürü yerine koymaya çalışanlara ve onun emperyalist iş birlikçilerine karşı milli haysiyetimizi korumak için verilen mücadelenin başkomutanıdır" diye konuştu.

'MSB VE ANITKABİR YÖNETİCİLERİNDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'

Bazı milletvekillerinin dün Anıtkabir'e girişte zorluk yaşadığını öne süren Öztrak, "Seçilmiş milletvekillerine, Anıtkabir'e girişlerinde zorluklar çıkarıldı; ama atanmışlar rahat rahat geçti. Artık bu cürete 'dur' deme zamanı gelmiştir. Gazi Meclis'in mensupları olarak bir yasa çıkarıp, protokol işlerini Dışişleri Bakanlığı'nın elinden almalı ve bu rezalete bir an önce son vermeliyiz. Diğer taraftan bazı bindirilmiş kıtaların, Anıtkabir'e önceden alınıp, bir partinin mitingindeymiş gibi sloganlar attığını gördük. Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. MSB ve Anıtkabir yöneticilerinin bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz" dedi. 

ABD Başkanı Donal Trump'tan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili tehdit içerikli yeni mektup geldiğine yönelik iddialar olduğunu kaydeden CHP'li Öztrak, "Trump'tan herhangi bir özür duymadık. Bugün basına yansıyan bilgilere göre Trump'ın Erdoğan'a S-400'ler ile ilgili yeni bir tehdit mektubu gönderdiği söyleniyor. Bu doğru mudur, doğruysa bu mektubu ne yapacaksınız?" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik ÖztrakSaygısızlıkAnıtkabir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama
Bakan Kurum: Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek
Bakan Kurum: Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yaktılar, biz diktik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yaktılar, biz diktik
Dışişleri: Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
Dışişleri: Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
TBMM'de bütçe görüşmeleri devam edecek
TBMM'de bütçe görüşmeleri devam edecek
Bahçeli: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'dir
Bahçeli: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'dir
Ağbal: Türkiye'nin sahip oluğu genç nüfus, önemli bir fırsat
Ağbal: Türkiye'nin sahip oluğu genç nüfus, önemli bir fırsat
Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık
Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık
Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız
Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans