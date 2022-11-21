Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.524,81
ALTIN
1.044,84
DOLAR
18,62
STERLİN
22,01
EURO
19,08
50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı alınacak
50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 16 arsayı satışa çıkardı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 16...
8 Uzman Yardımcısı alınacak
8 Uzman Yardımcısı alınacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li Öztrak: Askerimizin sırtından oy devşirmek, siyaset değildir

21 Kasım 2022 Pazartesi 17:51
CHP'li Öztrak: Askerimizin sırtından oy devşirmek, siyaset değildir

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir, ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden, askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Öztrak, Kilis ve Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan havan saldırıları ile ilgili, "Dün Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'na, hain terör örgütü tarafından sınırın öte yakasından roketli bir saldırı düzenlendi. Akşam saatlerinde de Gaziantep Karkamış'a, benzer bir saldırı gerçekleştirildi. Bugün Karkamış'a yine roketli bir saldırı oldu. Ne yazık ki bugün 1'i çocuk 3 vatandaşımızın yaşamını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Yaşamdan koparılan çocuğumuz, İzmir milletvekilimiz Mahir Polat'ın da yeğeni. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız da var. Yine Kilis'teki saldırıda, 1 askerimiz ve 7 polisimiz yaralandı. Yaralı vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon yürüten Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin" diye konuştu. 

Hükümetin vergi dilimlerini değiştirmeyerek vatandaştan haksız vergi aldığını savunan Öztrak, "Emekçinin satın alma gücü günden güne eriyor. Daha yılın yarısı geçmeden, enflasyonun kuşa çevirdiği ücretler, üst vergi dilimlerine giriveriyor. Hükumet hayat pahalılığı altında ezdiği emekçiyi, yüksek vergi dilimiyle bir daha eziyor. Bu durumdan sadece çalışanlar değil işverenler de şikayetçi. Sarayın kulakları duymuyor, gözleri görmüyor. Biz vatandaşımızın derdini duyduk, gördük. Grup başkan vekillerimiz, yaşanan yüksek enflasyonu dikkate alarak mevcut vergi dilimlerinin güncellenmesi için kanun teklifi verdi. Biz bu teklife Meclis'teki tüm milletvekillerinden, emekçilerimiz adına destek bekliyoruz" dedi.

'Pençe-Kılıç' harekatı ile ilgili ise CHP'li Öztrak, "Terör bir insanlık suçudur. Her türlü terör eylemini lanetliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir, ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden, askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir. Milletimiz herkesin ne yaptığını zaten görüyor, biliyor. Bir kez daha Irak ve Suriye'de 'Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin' diyoruz" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Sözcüsü Faik ÖztrakTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
AK Parti'li Çelik: Ülkemize göz dikenler, en ağır bedelleri ödeyecek
AK Parti'li Çelik: Ülkemize göz dikenler, en ağır bedelleri ödeyecek
Bakan Çavuşoğlu İstiklal Caddesi’nde açıklama yaptı
Bakan Çavuşoğlu İstiklal Caddesi’nde açıklama yaptı
"85 milyonun önem verdiği değerlere muhalefet yapmaktan vazgeçin"
"85 milyonun önem verdiği değerlere muhalefet yapmaktan vazgeçin"
"İnandığımız yolda kararlı adımlarla ilerleyeceğiz"
"İnandığımız yolda kararlı adımlarla ilerleyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Ahmet Davutoğlu'na: Allah'tan kork
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Ahmet Davutoğlu'na: Allah'tan kork
Bakan Karaismailoğlu: Yeni yol ile Nemrut Dağı'na erişim kolaylaşacak
Bakan Karaismailoğlu: Yeni yol ile Nemrut Dağı'na erişim kolaylaşacak
Bakan Yanık: Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı
Bakan Yanık: Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı
Karamollaoğlu: İnsanların katledildiği olaydan seçim hesabı yapıldığında hicap duyarız
Karamollaoğlu: İnsanların katledildiği olaydan seçim hesabı yapıldığında hicap duyarız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول