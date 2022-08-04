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CHP'li Özkoç: Yakın zamandaki tüm sınavlar araştırılmalı

04 Ağustos 2022 Perşembe 15:38
CHP'li Özkoç: Yakın zamandaki tüm sınavlar araştırılmalı

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "ÖSYM içerisindeki sorumlular bir an önce tespit edilmeli ve bu emek hırsızları şiddetli bir şekilde cezalandırılmalıdır. Sadece KPSS değil, yakın zamanda yapılan tüm sınavlar yeniden araştırılmalı ve şaibe olup olmadığı ortaya çıkartılmalıdır" dedi. 

CHP'li Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. KPSS hakkındaki iddiaların namuslu ve dürüst bir şekilde araştırılmasını istediklerini aktaran Özkoç, "ÖSYM içerisinde bir şebeke var mı? Bu araştırmalıdır, bunu bilmek istiyoruz. ÖSYM içerisindeki sorumlular bir an önce tespit edilmeli ve bu emek hırsızları şiddetli bir şekilde cezalandırılmalıdır. Sadece KPSS değil, yakın zamanda yapılan tüm sınavlar yeniden araştırılmalı ve şaibe olup olmadığı ortaya çıkartılmalıdır" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine değinen Özkoç,"Temmuzun zam şampiyonları listesinde ilk sırada ilaçlar geliyor. İnsanlar kendi sağlıklarıyla ilgili tedbir alırken bile büyük bir sıkıntı içerisine düşüyorlar. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile tüketici enflasyonu, en yüksek seviyede. Milletimiz bugün hayat pahalılığı altında inim inim inliyorsa bunun tek bir sorumlusu var, Recep Tayyip Erdoğan. Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi" diye konuştu.

Asgari ücretin yükseltilmesi, KYK borçlarının faizlerinin kaldırılmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin büyük katkısı olduğunu ifade eden Özkoç, "Biz iktidara gelmeden söylediklerimizle iktidara yön veren bir muhalefetiz, iktidara geldiğimizde amacımız en kısa zamanda Türkiye'yi layık olduğu itibarlı ülkeler seviyesine çıkarmaktır" değerlendirmesini yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPli ÖzkoçSINAVLARAraştırma
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