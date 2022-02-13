Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
808.33
DOLAR
13.51
STERLİN
18.35
EURO
15.36
Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi
Hazine taşınmazlarının satış ve...
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B...
Bartın Kurucaşile Belediyesi Zabıta alacak
Bartın Kurucaşile Belediyesi Zabıta...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li Özel: Millet İttfakı adayının partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Kimseyi şeytanlaştırmayacak, aksine kucaklaştıracak, kardeşleştirecek ve kendinden çok ötekinin hakkını savunacak" dedi.

13 Şubat 2022 Pazar 15:06
CHP'li Özel: Millet İttfakı adayının partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tarafsız olacağını belirterek, "O sıfatı kazanan kişinin partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek. Kimseyi şeytanlaştırmayacak, aksine kucaklaştıracak, kardeşleştirecek ve kendinden çok ötekinin hakkını savunacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir dizi ziyaretler ve partisinin Dostluk ve Dayanışma toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayda partili katıldı. Burada partililerine seslenen Özgür Özel, Millet İttifakı'nın toplantısı hakkında, "O toplantının kamuoyuna verdiği mesaj şudur. 'Demokrasiye dönüşte, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve tek adam rejimin sonlandırılmasında tam mutabakata varılmıştır' hayırlı uğurlu olsun." dedi. 

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tarafsız olacağını söyleyen Özel, "O sıfatı kazanan kişinin partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek. Kimseyi şeytanlaştırmayacak, aksine kucaklaştıracak, kardeşleştirecek ve kendinden çok ötekinin hakkını savunacak" diye konuştu. 

'ADAYIMIZI ANKETLER GÖSTERECEK'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 yıldır mecliste vekaletini yürüttüğünü söyleyen Özel, "Yerine imza atıyorum, yerine söz veriyorum. Ancak şunu bilin ki genel başkanın kendi yaklaşımıdır. Genel başkan 'aday olmak için bütün ittifak ortaklarının tamamının tam mutabakatı varsa onur duyarım' diyor. Ayrıca 'bizim göstereceğimiz adayın kaybetme lüksü yoktur' diyor. Bunun için bütün anketler en doğru ölçümler ve en hassas çalışmalar hangi adayı gösteriyorsa adayımız o olacak. Ama herkes emin olsun ki Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak " ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından günün anısına Özgür Özel'e Sivas hatırası ahşap Kangal köpeği minyatür hediye edildi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiGrup Başkan VekiliManisa MilletvekiliÖzgür Özelönce VatanSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı
Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı
Bakan Yanık: Ocakta ihtiyaç sahiplerine 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduk
Bakan Yanık: Ocakta ihtiyaç sahiplerine 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduk
Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu 
Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu 
Bakan Soylu başkanlığında Gaziantep’te 'Güvenlik Toplantısı'
Bakan Soylu başkanlığında Gaziantep’te 'Güvenlik Toplantısı'
Bakan Yanık: Çocuklarımız, geleceğimizin anahtarı 
Bakan Yanık: Çocuklarımız, geleceğimizin anahtarı 
'Türkiye, çıkarcıların değil 84 milyonun ülkesi'
'Türkiye, çıkarcıların değil 84 milyonun ülkesi'
"Biz senin deneme tahtan mıyız?"
"Biz senin deneme tahtan mıyız?"
İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar atılması gerek
İsmail Demir: Donanımsal anlamda önemli adımlar atılması gerek
Kılıçdaroğlu, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma