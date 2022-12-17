Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.214,29
ALTIN
1.074,86
DOLAR
18,65
STERLİN
22,70
EURO
19,77
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
İstanbul ve Kocaeli'de 69 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek
İstanbul ve Kocaeli'de 69...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yerleri
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık...
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı...
TOKİ Rize Merkez'de iş yeri satışı yapacak
TOKİ Rize Merkez'de iş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li Özel'den Türk-İş'e 'müzakere tekniği' eleştirisi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) asgari ücret görüşmelerindeki tutumuna ilişkin "Talebi belirleyip onu pazarlık etmek yerine 'kırmızı çizgiyi açlık sınıra çekme' diye yeni bir müzakere tekniğini benimsemiş olmasından şaşırdık" dedi.

17 Aralık 2022 Cumartesi 19:00
CHP'li Özel'den Türk-İş'e 'müzakere tekniği' eleştirisi

CHP'li Özgür Özel, Ankara'da Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez-Koop-İş) Sendikası 12'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. CHP'li Özel, Türk-İş'in, asgari ücrette zam pazarlığının açlık sınırı üzerinden başlayacağı açıklamasına değinerek, "Talebi belirleyip onu pazarlık etmek yerine 'kırmızı çizgiyi açlık sınıra çekme' diye yeni bir müzakere tekniğini benimsemiş olmasından şaşırdık, irkildik, döndük bir baktık. Bu iş eğer müzakeresizliği, aza razı olmayı, açlık sınırının 1000 lira üstüne kadar tırmanmayı makul gösterecek bir şeye evrilirse bu tarihi bir hatadır. Türk-İş'in genel beklentiyi karşılayacak hatta aşacak bir rakam üzerinde imza atması gerektiğini, açlık sınırını kırmızı çizgi yapmakla beklentiyi açlık sınırının biraz üstüne taşıma gibi bir psikolojik meseleye çok tehlikeli baktığımızı, Türk-İş'in bu süreçteki mücadelesini ve atacağı ya da atmayacağı imzayı dikkatle takip edeceğiz" diye konuştu.

CHP'li Özel, asgari ücrette geçen yılın ilk 6 ayı için verilmeyen enflasyon farkını, bu yılın ikinci yarısından bugüne kadarki enflasyonu, yıl sonu enflasyon beklentisini, son çeyrek büyüme oranını içeren 10 bin 128 liralık rakamı 'olmazsa olmaz' olarak gördüklerini ve asgari ücret olarak önerdiklerini söyledi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPÖzgür ÖzelTürkişAsgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'li Çelik: İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar
AK Parti'li Çelik: İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar
Kılıçdaroğlu: Siyaseten onu nasıl devre dışı bırakırız arayışı içerisindeler
Kılıçdaroğlu: Siyaseten onu nasıl devre dışı bırakırız arayışı içerisindeler
Bakan Kurum: 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı'mıza rekor oyla destek vereceğiz
Bakan Kurum: 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı'mıza rekor oyla destek vereceğiz
MYP lideri Çayır'dan İmamoğlu açıklaması
MYP lideri Çayır'dan İmamoğlu açıklaması
Kılıçdaroğlu: Bize düşen görev demokrasiyi inşa etmektir
Kılıçdaroğlu: Bize düşen görev demokrasiyi inşa etmektir
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 'İmamoğlu' tartışması
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 'İmamoğlu' tartışması
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'ye insani yardım için BMGK kararının uzatılması gerek
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'ye insani yardım için BMGK kararının uzatılması gerek
CHP'li Özel'den, 'komisyon toplantısı' tepkisi
CHP'li Özel'den, 'komisyon toplantısı' tepkisi
TBMM'de 'zeytinlik' teklifine tepki
TBMM'de 'zeytinlik' teklifine tepki

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول