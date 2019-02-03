CHP'li Özel'den manifesto eleştirisi

ESKİŞEHİR (DHA)

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Biz Türkiye'nin korku filmini 1994'te yaptığımız hatalarla başlattık, İstanbul'u ve Ankara'yı Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek'e kaptırarak. O günden bugüne geldiler; ama yiğit düştüğü yerden kalkar. 31 Mart seçimleri Ankara ve İstanbul'un geri alındığı bir sürece ihtiyacımız var" dedi.

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Eskişehir'deki belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Porsuk Spor Salonu'nda yapıldı. Törene CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Yunus Emre, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda partili katıldı. Törende hitap eden CHP'li Özel, 31 Mart seçiminde Ankara ve İstanbul'u almak istediklerini belirterek, "31 Mart yaklaşırken, hepimize düşen bir görev var. Bir küçük kız çocuğu, kulağındaki küpeyi kaybettiğini fark etse ne yapar? Döner, dolaştığı yerlere bakar, 'Burada düştü' diye. Biz Türkiye'nin korku filmini 1994'te yaptığımız hatalarla başlattık, İstanbul'u ve Ankara'yı Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek'e kaptırarak. O günden bugüne geldiler; ama yiğit düştüğü yerden kalkar. 31 Mart seçimleri Ankara ve İstanbul'un geri alındığı, eldeki bütün belediyelerde küçük ve alt belediye sayısının artırıldığı, oy oranının bizim tarafta artırılıp, 'cumhur ittifakı'nda geriletildiği bir sürece ihtiyacımız var. Ancak o durumda kaybettiğimizi bulur, kötü gidişi durdurur, kurtuluşun işaret fişeğini ateşleriz" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSUNA ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının açıkladığı, AK Parti'nin yerel seçim manifestosunu da eleştiren Özel, "Tayyip Erdoğan manifestosunu açıkladı. Dinleyen, 25 yıldır İstanbul, Ankara ve İzmir'i İsmet Paşa yönetiyor; Tayyip Erdoğan kurtarmaya geliyor, sanır. 16 yıldır iktidardalar, 25 yıldır İstanbul ve Ankara'yı yönetiyorlar. Manifesto, İstanbul ve Ankara'da yapılan kötü şehircilik uygulamalarından o iki kenti kurtarmak üzerine. Buradan Tayyip Erdoğan'a bir hatırlatma yapalım. 1994 seçimlerinde İstanbul'da 5 tane gökdelen varmış. O günden bugüne bilfiil kendi yönetti. Şimdi Ankara'dan yönetip, haftada 1 gün üzerinden helikopterle uçuyor. Verdiği talimatlarla katlar yükseliyor. Dün çıkmış diyor ki 'Yatay şehircilik yapacağım'. Sen geldiğinde 5 gökdelen vardı, bugün İstanbul'da 122 gökdelen var. Yazıklar olsun sana. Bunların huyu bu. Bütün kötülükleri devlet yapar, bütün iyilikleri AK Parti; ama bir gerçek var. Onu çıldırtan bir şehirdeyiz şu anda. Bir tarafta Ankara bir tarafta Bursa. Onlar hafta sonları Eskişehir'e gezmeye geliyorlar" dedi.

CHP'NİN ESKİŞEHİR ADAYLARI

Törende tanıtılan belediye başkan adayları; Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı merkez ilçe belediye başkanı adayı Kazım Kurt, Tepebaşı merkez ilçe belediye başkan adayı Ahmet Ataç, Han ilçe belediye başkan adayı Erdal Şanlı, Mahmudiye ilçe belediye başkan adayı İshak Gündoğan, Alpu ilçe belediye başkan adayı Gürbüz Güller, Seyitgazi ilçe belediye başkan adayı Uğur Tepe, Beylikova ilçe belediye başkan adayı Tolga Savaş, Çifteler ilçe belediye başkan adayı Zehra Konakçı, İnönü ilçe belediye başkan adayı İsmail Karaköse, Sarıcakaya ilçe belediye başkan adayı Şafak Atay, Mihalıççık ilçe belediye başkan adayı Serdar Ulucan (millet ittifakı) Sivrihisar ilçe belediye başkan aday Hüseyin Cantaş (millet ittifakı) isimlerinden oluştu.