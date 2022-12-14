CHP'li Özel'den, 'komisyon toplantısı' tepkisi

Özel, ayrıca, komisyonda görüşülen, 'torba' teklifte yer alan bazı maddelere dikkat çekerek, "Bugüne kadar Meclis'e yollanmış Anayasa'ya en aykırı, torba kanun. Anayasa'yı ihlal torbası yapmışlar. Bir günah torbası, suç torbası ile karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.

'MADEM KARIŞIYORSUN, BUGÜN DE TAVIR KOYACAKSIN'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Ben Adalet Bakanıyım her konuda konuşamam" şeklindeki sözlerini hatırlatan Özel, "Sedef Kabaş, Sezen Aksu, Gülşen ile ilgili en sert twitleri atan sen değil misin? Trollerin 'Tutuklansın' diye linç operasyonlarına destek verdiği bu kişilerin, yatarı bir yıl. Sözde koca, 72 yılla yargılanıyor, tutuksuz yargılanıyor. Ya Gülşen'e, Sedef Kabaş'a, Sezen Aksu'ya karışmayacaksın, madem karışıyorsun, bugün de tavır koyacaksın" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM Genel Kurulu'nda, "28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız" şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Özel, "Ne alakası var 28 Şubat'la. Siz görevinizi yaptınız da muhalefet size ne yaptı? 28 Şubat'ta ne yetkili CHP var ne de o 28 Şubat'ta yaşananlarla uzaktan yakından ilgisi var. Buz gibi çocuk istismarı var" ifadesini kullandı.

'BÜTÜN EYT'LİLERİN EMEKLİ EDİLMESİ GEREKİR'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Cumhurbaşkanı kendini bir fani olarak görüyor" sözlerini anımsatan Özel, "Numan Bey'in bundan sonra söyleyeceği kelime 'tövbe estağfurullah' dışında bir şey olamaz" yorumunda bulundu.

EYT konusuna da değinen Özel, türbülanstır gidiyor, bir sarsıntı bir sallantı var. Bütün EYT'lilerin, ekstra şart sunulmadan emekli edilmesi gerekir" dedi.