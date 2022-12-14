Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.066,50
ALTIN
1.072,95
DOLAR
18,63
STERLİN
23,13
EURO
19,88
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270...
Bahçelievler Belediyesi memur alımı yapacak
Bahçelievler Belediyesi memur alımı...
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li Özel'den, 'komisyon toplantısı' tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, TBMM İçtüzük ve teamülleri hatırlatarak, bütçe görüşmeleri sırasında istisnai şartlar dışında komisyonlarda kanun tekliflerinin görüşülemeyeceğini söyledi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 20:59
CHP'li Özel'den, 'komisyon toplantısı' tepkisi

Özel, ayrıca, komisyonda görüşülen, 'torba' teklifte yer alan bazı maddelere dikkat çekerek, "Bugüne kadar Meclis'e yollanmış Anayasa'ya en aykırı, torba kanun. Anayasa'yı ihlal torbası yapmışlar. Bir günah torbası, suç torbası ile karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.

'MADEM KARIŞIYORSUN, BUGÜN DE TAVIR KOYACAKSIN'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Ben Adalet Bakanıyım her konuda konuşamam" şeklindeki sözlerini hatırlatan Özel, "Sedef Kabaş, Sezen Aksu, Gülşen ile ilgili en sert twitleri atan sen değil misin? Trollerin 'Tutuklansın' diye linç operasyonlarına destek verdiği bu kişilerin, yatarı bir yıl. Sözde koca, 72 yılla yargılanıyor, tutuksuz yargılanıyor. Ya Gülşen'e, Sedef Kabaş'a, Sezen Aksu'ya karışmayacaksın, madem karışıyorsun, bugün de tavır koyacaksın" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM Genel Kurulu'nda, "28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız" şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Özel, "Ne alakası var 28 Şubat'la. Siz görevinizi yaptınız da muhalefet size ne yaptı? 28 Şubat'ta ne yetkili CHP var ne de o 28 Şubat'ta yaşananlarla uzaktan yakından ilgisi var. Buz gibi çocuk istismarı var" ifadesini kullandı.

'BÜTÜN EYT'LİLERİN EMEKLİ EDİLMESİ GEREKİR'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Cumhurbaşkanı kendini bir fani olarak görüyor" sözlerini anımsatan Özel, "Numan Bey'in bundan sonra söyleyeceği kelime 'tövbe estağfurullah' dışında bir şey olamaz" yorumunda bulundu.

EYT konusuna da değinen Özel, türbülanstır gidiyor, bir sarsıntı bir sallantı var. Bütün EYT'lilerin, ekstra şart sunulmadan emekli edilmesi gerekir" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPÖzgür ÖzelTBMMKomisyonGenel Kurul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM'de 'zeytinlik' teklifine tepki
TBMM'de 'zeytinlik' teklifine tepki
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Bakan Varank: Zoom toplantısını teknolojik gelişme sanan siyasetçilerden emin olun hiçbir vizyon çıkmaz
Bakan Varank: Zoom toplantısını teknolojik gelişme sanan siyasetçilerden emin olun hiçbir vizyon çıkmaz
Bakan Çavuşoğlu: Suriye rejimi gerçekçi davranırsa çalışmaya hazırız
Bakan Çavuşoğlu: Suriye rejimi gerçekçi davranırsa çalışmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar iddiaları tam bir faciadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar iddiaları tam bir faciadır
Bakan Akar: Yunanistan, gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor
Bakan Akar: Yunanistan, gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor
Muharrem İnce: Türkiye bu ahlaksızlıktan imaj kaybediyor
Muharrem İnce: Türkiye bu ahlaksızlıktan imaj kaybediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول