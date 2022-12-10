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CHP'li Karaca: Ülkemizi hak ve özgürlük ülkesi yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemizi hak ve özgürlük ülkesi yapacağız. Demokrasiyi, insan haklarını, özgürlüğü birlikte kuracağız" dedi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 15:28
CHP'li Karaca: Ülkemizi hak ve özgürlük ülkesi yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' nedeniyle parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. CHP'li Karaca, Türkiye'nin bugün hak ve özgürlükler ülkesi olmaktan uzak olduğunu savunarak, "İnsanların hak öznesi olduğunun kabul edildiği özel günde sizlerle ülkemizdeki şu tabloyu paylaşmayı çok isterdim çünkü bu ülkenin 85 milyon yurttaşı böyle bir tabloyu hak ediyor. Ülkemizde yoksulluk sorunu çözüldü, sosyal devlet dar gelirli vatandaşların yanında. Okullarda çocuklara 2 öğün yemek veriliyor, hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor. Ülkemizde hiçbir kadın şiddete maruz bırakılmıyor. Kadın cinayetlerinin failleri cezasız kalmıyor; çünkü kadına karşı her türlü şiddeti, kadın cinayetini önlemek için bütüncül politikalarımız var. Her kadının yaşam hakkı var, eziyet görmeme hakkı var, devlet de bunu güvence altına almış durumda. Taciz, tecavüz artık yok, erken yaşta zorla evlendirilmiyorlar. Hiçbir gazeteci yazdıkları nedeniyle sadece gazetecilik yaptığı için yargılanmıyor, ceza almıyor çünkü halkın haber alma hakkı var. Hiçbir yurttaşımız attığı tweet için konuştuğu için düşündüğü için sabahın erken saatinde kapısı koçbaşı ile kırılmıyor. Artık yasalarımızda cumhurbaşkanını eleştirmek suç sayılmıyor. Meydanlarda kadınlar, gençler, emekçiler, vatandaşlar yaşadıkları hak ihlallerini duyurabilmek için toplantı ve gösteri hakkını özgürce kullanabiliyor. Çocuklar tarlaya, sokağa, fabrikaya güvensiz alanlara gitmiyor; çocuklar okulda. Güzel bir tablo değil mi? Ama maalesef bugün ülkemizin içinde bulunduğu hak ve özgürlükler ülkesi olmaktan çok uzakta olduğu günler yaşıyoruz" diye konuştu. 

'TABLOYU TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ'

CHP'li Karaca, bazı raporlar paylaşarak, "Bu ülkenin haklarını talep eden hak mücadelesi veren onurlu vatandaşlarımız potansiyel terörist ilan ediliyor. Her gün çocukların cinsel istismarının üstü kapatılmaya, yok sayılmaya çalışılıyor. Televizyonların ekranları karartılıyor. Sanatçılar linç ediliyor. Hak mezarlığına dönen ülkemizin istatistiklerine bakalım. 'Dünya Adalet Projesi'nde 2022 yılında hukukun üstünlüğü endeksinde 140 ülke arasına ülkemiz, maalesef 116'ncı sırada. Fikir ve ifade özgürlüğünde 136'ncı sırada. 2022 yılı 'Dünya Özgürlük Raporu'na göre, 210 ülke arasında 32 puan ile özgür olmayan ülkeler kategorisinde, bu kategoride Afganistan ile aynı durumda. İktidara geldiğimizde bu düzen değişecek, bu tabloyu tersine çevireceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Kadınların önündeki tüm engelleri kaldıracağız, 'İstanbul Sözleşmesi'ni iktidarlığımızın ilk 1 haftasında tekrar yürürlüğe alacağız. Devlet zorda kalan vatandaşının ayağına gidecek. Sizlerle birlikte ülkemizi hak ve özgürlük ülkesi yapacağız. Hep birlikte demokrasiyi, insan haklarını, özgürlüğü birlikte kuracağız" dedi. 

DHA

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