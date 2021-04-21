CHP'li Engin Altay'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine çok sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir canlı yayındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Altay'ın "Erdoğan’ın da sonu Menderes'e benzemesin" ifadesine eleştiride bulunan Altun, "Açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletizi bulacaktır. Bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve patolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş Recep Tayyip Erdoğan olmuş fark etmiyor onlar için. Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi düşman olarak kodluyorlar. Eski Türkiye hayalleriyle otoriterlik günlerini özleyen, milletimizin tüm değerlerini yerle bir etmek için çırpınan, ülkemizin tüm demokratik kazanımlarını geriye döndürmek için fırsat kollayan darbeci zihniyetin tehditleri anlaşılan hiç son bulmayacak" ifadelerini kullandı.

'ÖZLEDİĞİNİZ O GÜNLERİ ÇOK BEKLERSİNİZ'

"Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz" diyen Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

"Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz. Darbe ve idam tehditlerinizi siyasi programınızın bir parçası gibi yıllarca tekrarlayıp duruyorsunuz. İş birliği yaptığınız küresel çeteleri, terör örgütü uzantıları ve vesayet odağı kalıntılarını çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz ile birlikte aziz milletimiz kendi iradesini canı pahasına da olsa çiğnetmeyeceğini size ve iş birliği içerisinde olduğunuz küresel çetelere gösterdi. Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir canlı yayındaki sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki; 'Buyrun gelin, biz burdayız.' Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız."

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Soylu, CHP'li Altay’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile merhum Başbakan Menderes'e yönelik sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Soylu, yaptığı açıklamada "Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. 'Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak.' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" ifadelerini kullandı.