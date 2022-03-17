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CHP'li Altay: Ramazanda pide kuyruklarını göremeyeceğiz

17 Mart 2022 Perşembe 15:54
CHP'li Altay: Ramazanda pide kuyruklarını göremeyeceğiz

ANKARA- CHP Grup Başkan Vekili Engin Altayramazan pidesi fiyatlarıyla ilgili, "İftar saatine yakın sıcak ramazan pidesi almak için insanların girdiği kuyrukları, maalesef göremeyeceğiz. Zira insanların, 6 liraya 330 gram ramazan pidesi, bütçesini olumsuz etkileyecektir" dedi.

CHP'li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının yaklaştığını, yumurtasız ramazan pidesi fiyatının 6 lira olduğunu söyledi. Altay, "İftar saatine yakın sıcak ramazan pidesi almak için insanların girdiği kuyrukları da maalesef göremeyeceğiz. Zira insanların, 6 liraya 330 gram ramazan pidesi, 8 veya 5 nüfuslu eve 4-5 pide almak insanımızın bütçesini olumsuz etkileyecektir" diye konuştu. 

Engin Altay, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yarın açılacağını hatırlatarak, "Peşinen milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmete karşı hiç olmadık. Türkiye için yapılan hizmetlere hep destek verdik ama biz şuna karşıyız; hizmet yapılırken hırsızlık yapılmasına karşıyız. Biz hizmet yapılırken bu hizmetten hiç yararlanmayacakların sırtına da yük yüklenmesine, yararlanacakların sırtına da olağanüstü ağır yük yüklenmesine karşıyız. Bu köprü 'yap-işlet-devret' modeliyle yapıldı. Erdoğan diyor ki 'Bunlar yap-işlet-devret modelini bilmez, millet bunu çok iyi biliyor'. Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacağını söyledi. 2017-2021 yılları arasında devlet 68 milyar ödemiş. Hani 5 kuruş ödenmeyecekti? 2022-2024 yıllarında da 143 milyar ödenecek. Bütçeye koymuşsun. Çıkıyor 'Bunlar bunu bilmez, milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak' diyor. Erdoğan devletin hazinesi milletindir. Şimdi açılan bu köprünün geçiş bedeli 260 lira. Bu Allah'tan reva mıdır? Bu millet hizmetin en kalitesini hak ediyor ama bu millet gözünün içine bakıla bakıla soyulmayı hak etmiyor. 'Efendim millet bizden memnun'. Öyle diyorsan getir şu sandığı. Millet bu yaptıklarından memnunsa biz de çıkar senden özür dileriz" dedi.

'BU KADAR İŞ ARASINDA SEÇİM KANUNU İLE OYNAMAK NEDİR?'

CHP'li Altay, AK Parti ve MHP milletvekillerinin TBMM Başkanlığı'na sunduğu seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifine ilişkin de "Bu kadar iş arasında seçim kanunu ile oynamak nedir? Seçim kanunu ile oynayacağına bozduğun ekonominin ayarlarını düzeltmek için biraz uğraş kardeşim" diye konuştu.

'O İNSANLARIN ŞİMDİ TREN DURSA BİNECEĞİNİ SANMIYORUM'

Engin Altay, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski bakan ve milletvekilleriyle 'vefa' buluşmaları yapacağına ilişkin soruya Altay, "Beyefendinin 2019'da 'Trenden inenler bir daha binemezler, trenin kapıları kapalı' sözü vardı. Tren hızlıydı o zaman. Şimdi tren o kadar yavaşladı ki durdu duracak. Erdoğan AK Parti ile ilişiği kesilenleri ağır hakaretlerle uğurlamıştı. Vefa değil, belki özür toplantıları olabilir. AK Parti 2008'den sonra mutasyon geçirip başkalaştığında birtakım namuslu AK Parti'li 'Benden buraya kadar' demişti. O insanların şimdi tren dursa bile bineceğini sanmıyorum" diye cevap verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkan Vekili Engin AltayRamazan Pidesi Fiyatları
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