Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.482,60
ALTIN
901,74
DOLAR
14,78
STERLİN
18,80
EURO
15,83
Biruni Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 30 Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Dicle Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Dicle Üniversitesi 31 Öğretim...
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim...
TOKİ'den satılık konut ve iş yerleri
TOKİ'den satılık konut ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li Akın: Türkiye'de enerji yoksulluğu yaşanıyor

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:47
CHP'li Akın: Türkiye'de enerji yoksulluğu yaşanıyor

ANKARA - CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Gizlenmesine karşın resmi veriler dikkate alındığında Türkiye'de derin bir enerji yoksulluğu yaşandığı ortadadır. Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bireysel eylemle Türkiye'de yaşanan enerji yoksulluğunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi" dedi.

CHP'li Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Akın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığı iddialarıyla ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yalanlarından biriyle karşı karşıyayız. Enerji bakanı, dün akşam saat 21.20'de ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses olan genel başkanımıza iftira atarak ve yalan söyleyerek bir tweet attı. Algı mühendisliğine soyundular" diye konuştu

CHP'li Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 24 Nisan'da 'Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz?' diye tweet attığını hatırlatarak, "Sanki genel başkanımızın evinin elektriğinin kesilmediği yönünde algı oluşturmaya çalıştı. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiğinin kanıtı; borç nedeniyle kesme ve mühürleme tutanağı. Gizlenmesine karşın resmi veriler dikkate alındığında Türkiye'de derin bir enerji yoksulluğu yaşandığı ortadadır. 1 Ocak 2022 tarihinde elektrik faturalarına yüzde 127 oranında fahiş bir zam yapan iktidar, gelen tepkilerin ardından faturalarda hiçbir etkisi olmayan göstermelik adımlar atmıştır. Bugün itibarıyla düşük kademede zam oranı yüzde 43, yüksek kademede ise yüzde 119 olarak hala yürürlükte. Bu nedenle kamuoyu araştırmalarına göre her 5 aboneden 1'inin faturasını ödemekte zorlandığı ifade ediliyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bireysel eylemle milyonların sesi olarak Türkiye'de yaşanan enerji yoksulluğunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AkınEnerji Yoksulluğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 muhalefet partisi liderinden ortak açıklama
6 muhalefet partisi liderinden ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Şentop: Böyle bir kanun teklifini vermek, Türkiye dışından cesaretin desteği ile olabilir
Şentop: Böyle bir kanun teklifini vermek, Türkiye dışından cesaretin desteği ile olabilir
Bakan Soylu: Bizden sonraki nesiller terör örgütü görmeyecek
Bakan Soylu: Bizden sonraki nesiller terör örgütü görmeyecek
Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan aileyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan aileyi ziyaret etti
Erdoğan: En önemli motivasyon kaynağı çocuklardır 
Erdoğan: En önemli motivasyon kaynağı çocuklardır 
Kılıçdaroğlu, genel merkezde çocuklarla buluştu
Kılıçdaroğlu, genel merkezde çocuklarla buluştu
Akşener, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı
Akşener, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı
Karaismailoğlu: Yılda 7 milyar saatlik tasarruf ediyoruz
Karaismailoğlu: Yılda 7 milyar saatlik tasarruf ediyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma