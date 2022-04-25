CHP'li Akın: Türkiye'de enerji yoksulluğu yaşanıyor

ANKARA - CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Gizlenmesine karşın resmi veriler dikkate alındığında Türkiye'de derin bir enerji yoksulluğu yaşandığı ortadadır. Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bireysel eylemle Türkiye'de yaşanan enerji yoksulluğunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi" dedi.



CHP'li Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Akın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığı iddialarıyla ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yalanlarından biriyle karşı karşıyayız. Enerji bakanı, dün akşam saat 21.20'de ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses olan genel başkanımıza iftira atarak ve yalan söyleyerek bir tweet attı. Algı mühendisliğine soyundular" diye konuştu



CHP'li Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 24 Nisan'da 'Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz?' diye tweet attığını hatırlatarak, "Sanki genel başkanımızın evinin elektriğinin kesilmediği yönünde algı oluşturmaya çalıştı. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiğinin kanıtı; borç nedeniyle kesme ve mühürleme tutanağı. Gizlenmesine karşın resmi veriler dikkate alındığında Türkiye'de derin bir enerji yoksulluğu yaşandığı ortadadır. 1 Ocak 2022 tarihinde elektrik faturalarına yüzde 127 oranında fahiş bir zam yapan iktidar, gelen tepkilerin ardından faturalarda hiçbir etkisi olmayan göstermelik adımlar atmıştır. Bugün itibarıyla düşük kademede zam oranı yüzde 43, yüksek kademede ise yüzde 119 olarak hala yürürlükte. Bu nedenle kamuoyu araştırmalarına göre her 5 aboneden 1'inin faturasını ödemekte zorlandığı ifade ediliyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bireysel eylemle milyonların sesi olarak Türkiye'de yaşanan enerji yoksulluğunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi" dedi.