CHP'li Akın: İktidara geldiğimizde 'İklim Bankası' kuracağız

ANKARA - CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidara gelmeleri halinde 'İklim Bankası' kuracaklarını belirterek, "'İklim Bankası'yla iklim finansmanı diplomasisini yürüteceğiz ve ülkemizin iklim konusundaki fonlara erişimini sağlayacağız" dedi.



CHP'li Akın, parti genel merkezindeki basın toplantısında, yeşil dönüşümün en önemli unsurlarından birinin enerjide dönüşüm olduğunu belirterek, "Türkiye'nin enerjide yeşil dönüşümü sağlamak için 120 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var. İktidara geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu finansmanı dünyadan yeşil kredi ile yeşil tahvil borçlanma araçları ile sağlayacağız. Bunu yapmak mümkün. Bu finansmanı sağlamak için Merkez Bankası'nı, bankacılık ve finans dünyasını, sermaye piyasalarını yeşil ve sürdürülebilir eksenli yapılandıracağız. İngiltere'de, Almanya'da bu alanda ileri olan ülkelerin finans piyasaları nasılsa biz de o şekilde Türkiye'deki finans ve bankacılık altyapısını yeniden tasarlayacağız. Ülkemize yeşil kredi ve yeşil finansman gelir mi? İşte genel başkanımız, liderimiz sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeşil dönüşümün başlaması, dijital dönüşümün sağlanması ve yeşil finansmanın gelmesi için temaslarda bulunuyor" dedi.



'İKLİM FİNANSMANI DİPLOMASİSİNİ YÜRÜTECEĞİZ'



​CHP'li Akın, iktidara geldikleri takdirde 'İklim Bankası' kuracaklarını kaydederek, "'İklim Bankası'yla iklim finansmanı diplomasisini yürüteceğiz ve ülkemizin iklim konusundaki fonlara erişimini sağlayacağız. Ülkemize hızlı ve kapsamlı kaynak sağlamak amacıyla finansal kurumlar üzerinden özel sektöre, kamunun yenilenebilir enerji yatırımlarına ve yerel yönetimlere kaynak aktaracağız. 'İklim Bankası' aracılığıyla sanayimizin yeşil dönüşümünü, sanayinin karbonsuzlaştırılmasını da hedefliyoruz. 'İklim Bankası'yla çatılarda bireysel kullanıma yönelik enerji üretiminin yaygınlaştırılmasını da sağlayacağız. Türkiye'de kamunun, yerel yönetimlerin ve özel sektörün yeşil tahvil çıkarabilmesi amacıyla gerekli altyapı, kurumsal kapasite, metodolojik çalışmaları hızla 'İklim Bankası' liderliğinde yapacağız. Türkiye'de bu konular artık yalnızca sosyal sorumluluk projeleri olmaktan çıkacak ve bir iş modeli haline gelecek. Kısaca yeşil mutabakatı kurgulayacağız ve ülkemize temiz finansmanın gelmesini sağlayacağız. Temiz yatırım, temiz enerji ve güçlü üretimle Türkiye'mizi aydınlık yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.