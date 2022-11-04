Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.218,27
ALTIN
1.001,33
DOLAR
18,62
STERLİN
21,08
EURO
18,50
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100...
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire...
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li Akın: İktidara geldiğimizde 'İklim Bankası' kuracağız

04 Kasım 2022 Cuma 15:23
CHP'li Akın: İktidara geldiğimizde 'İklim Bankası' kuracağız

ANKARA - CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidara gelmeleri halinde 'İklim Bankası' kuracaklarını belirterek, "'İklim Bankası'yla iklim finansmanı diplomasisini yürüteceğiz ve ülkemizin iklim konusundaki fonlara erişimini sağlayacağız" dedi.

CHP'li Akın, parti genel merkezindeki basın toplantısında, yeşil dönüşümün en önemli unsurlarından birinin enerjide dönüşüm olduğunu belirterek, "Türkiye'nin enerjide yeşil dönüşümü sağlamak için 120 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var. İktidara geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu finansmanı dünyadan yeşil kredi ile yeşil tahvil borçlanma araçları ile sağlayacağız. Bunu yapmak mümkün. Bu finansmanı sağlamak için Merkez Bankası'nı, bankacılık ve finans dünyasını, sermaye piyasalarını yeşil ve sürdürülebilir eksenli yapılandıracağız. İngiltere'de, Almanya'da bu alanda ileri olan ülkelerin finans piyasaları nasılsa biz de o şekilde Türkiye'deki finans ve bankacılık altyapısını yeniden tasarlayacağız. Ülkemize yeşil kredi ve yeşil finansman gelir mi? İşte genel başkanımız, liderimiz sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeşil dönüşümün başlaması, dijital dönüşümün sağlanması ve yeşil finansmanın gelmesi için temaslarda bulunuyor" dedi. 

'İKLİM FİNANSMANI DİPLOMASİSİNİ YÜRÜTECEĞİZ'

​CHP'li Akın, iktidara geldikleri takdirde 'İklim Bankası' kuracaklarını kaydederek, "'İklim Bankası'yla iklim finansmanı diplomasisini yürüteceğiz ve ülkemizin iklim konusundaki fonlara erişimini sağlayacağız. Ülkemize hızlı ve kapsamlı kaynak sağlamak amacıyla finansal kurumlar üzerinden özel sektöre, kamunun yenilenebilir enerji yatırımlarına ve yerel yönetimlere kaynak aktaracağız. 'İklim Bankası' aracılığıyla sanayimizin yeşil dönüşümünü, sanayinin karbonsuzlaştırılmasını da hedefliyoruz. 'İklim Bankası'yla çatılarda bireysel kullanıma yönelik enerji üretiminin yaygınlaştırılmasını da sağlayacağız. Türkiye'de kamunun, yerel yönetimlerin ve özel sektörün yeşil tahvil çıkarabilmesi amacıyla gerekli altyapı, kurumsal kapasite, metodolojik çalışmaları hızla 'İklim Bankası' liderliğinde yapacağız. Türkiye'de bu konular artık yalnızca sosyal sorumluluk projeleri olmaktan çıkacak ve bir iş modeli haline gelecek. Kısaca yeşil mutabakatı kurgulayacağız ve ülkemize temiz finansmanın gelmesini sağlayacağız. Temiz yatırım, temiz enerji ve güçlü üretimle Türkiye'mizi aydınlık yarınlara taşıyacağız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPİklim Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gel anayasa yapalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gel anayasa yapalım
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partili'dir
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partili'dir
Bakan Bozdağ: Bu ülkenin kadınları kıyafetlerine göre ayrımcılığa tabi tutulmasın istiyoruz
Bakan Bozdağ: Bu ülkenin kadınları kıyafetlerine göre ayrımcılığa tabi tutulmasın istiyoruz
Bakan Ersoy: İzmir gibi şehirlerimiz konu olduğunda siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyorum
Bakan Ersoy: İzmir gibi şehirlerimiz konu olduğunda siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyorum
Savaşın yeni krizleri de insanlığın gündemine taşıdığı aşikardır
Savaşın yeni krizleri de insanlığın gündemine taşıdığı aşikardır
Babacan: "Partinizin seçim şarkısını söyletemezsiniz"
Babacan: "Partinizin seçim şarkısını söyletemezsiniz"
Bakan Özer: Bütçeden eğitime ayrılan pay yüzde 14,6
Bakan Özer: Bütçeden eğitime ayrılan pay yüzde 14,6
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin arabuluculuğunun önemini tekrar gördük
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin arabuluculuğunun önemini tekrar gördük
Kurtulmuş: Neredeyse Rusya ile konuşabilen tek ülke Türkiye kalmıştır
Kurtulmuş: Neredeyse Rusya ile konuşabilen tek ülke Türkiye kalmıştır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول