Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95953
ALTIN
238.659
DOLAR
5.8268
STERLİN
7.5682
EURO
6.5545
Yaratıcılık ve bilgeliğin tadı…
Yaratıcılık ve bilgeliğin tadı…
Teknofest, 23 Nisan coşkusunu çocuklarla göklere taşıdı
Teknofest, 23 Nisan coşkusunu çocuklarla...
Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti
Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay...
‘İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri’ sahiplerini buldu
‘İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri’ sahiplerini...
Beşiktaş'ın şampiyonluk için iştahı kabardı
Beşiktaş'ın şampiyonluk için iştahı kabardı

CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili araştırma komisyonu istedi

CHP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili, araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili araştırma komisyonu istedi

CHP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili, araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

23 Nisan 2019 Salı 14:41
0 Okunma
CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili araştırma komisyonu istedi

ANKARA - CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede; şehit cenazesi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekillerine yapılan saldırı hatırlatıldı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın, geçen pazar günü, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'ndeki cenaze töreninde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik taşlı, sopalı ve bıçaklı bir linç girişimi gerçekleştirildiğine dikkat çekilen önergede, "Bu linç girişimi ve törene katılan TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir ve diğer CHP'lilere yapılan saldırıların önceden planlanmış olduğu, olayların gelişimi ve başta İçişleri Bakanı olmak üzere bazı yetkililerin saldırılardan sonra yaptıkları açıklamalardan açıkça anlaşılmaktadır" denildi.

'ÖRTÜLÜ BİR SUÇUN GİZLENMEK İSTENDİĞİ İZLENİMİ'

Önergede, yaşananların önceden organize edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yaşanan olaylar, gizli bir elin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun linç edilmesi için uygun ortam sağlamaya çalıştığına işaret etmektedir. Daha önce de şehit cenazelerine katılan CHP'lilere saldırıları teşvik eden açıklamalar yapan İçişleri Bakanının, linç girişiminin üzerinden 24 saat bile geçmeden saldırının 'provokasyon' ve 'organizasyon' olmadığını açıklaması manidardır. Henüz soruşturma tamamlanmadan bir bakanın, suçluları korumaya yönelik olarak böyle bir açıklama yapması, örgütlü bir suçun gizlenmek istendiği izlenimini vermektedir. Ayrıca Bakanın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine katılacağının önceden emniyet birimlerine haber verilmediğine ilişkin gerçek dışı bir beyana başvurması, başında bulunduğu birimlerin, etkin, sağlıklı ve tarafsız bir soruşturma yapmayacağına işaret etmektedir. Bakanın, saldırganları, öyle olmadıkları halde, şehidimizin yakınları, hısmı, akrabası gibi gösterme gayreti de soruşturmanın akıbetiyle ilgili endişeleri artırmaktadır."

Önerge ile Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi, güvenlik açığı ve istihbarat zafiyetinin nedenleri ile sorumlularının tespit edilebilmesi, yönetme sorumluluğu taşıyanların hedef gösteren kışkırtıcı açıklamalarının bu olaya etkisinin belirlenebilmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için alınacak önlemlerin oluşturulması amacıyla Meclis araştırması açılması talep edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluSaldırıAraştırma Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti'den CHP'li Başkan Tunç Soyer'e ziyaret
İYİ Parti'den CHP'li Başkan Tunç Soyer'e ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırya ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırya ilişkin açıklama
Ulaşımdan suya kadar tüm unsurları Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz
Ulaşımdan suya kadar tüm unsurları Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz
ABD dünyayı havadan kontrol ediyor
ABD dünyayı havadan kontrol ediyor
Meclis, özel gündemle açılacak
Meclis, özel gündemle açılacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir
Akar'dan başsağlığı mesajı
Akar'dan başsağlığı mesajı
Türkiye'den Fransa'ya tepki
Türkiye'den Fransa'ya tepki
"Herkes sadece Türk Bayrağı ile alana gelsin"
"Herkes sadece Türk Bayrağı ile alana gelsin"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans