CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili araştırma komisyonu istedi

ANKARA - CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede; şehit cenazesi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekillerine yapılan saldırı hatırlatıldı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın, geçen pazar günü, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'ndeki cenaze töreninde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik taşlı, sopalı ve bıçaklı bir linç girişimi gerçekleştirildiğine dikkat çekilen önergede, "Bu linç girişimi ve törene katılan TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir ve diğer CHP'lilere yapılan saldırıların önceden planlanmış olduğu, olayların gelişimi ve başta İçişleri Bakanı olmak üzere bazı yetkililerin saldırılardan sonra yaptıkları açıklamalardan açıkça anlaşılmaktadır" denildi.



'ÖRTÜLÜ BİR SUÇUN GİZLENMEK İSTENDİĞİ İZLENİMİ'



Önergede, yaşananların önceden organize edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:



"Yaşanan olaylar, gizli bir elin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun linç edilmesi için uygun ortam sağlamaya çalıştığına işaret etmektedir. Daha önce de şehit cenazelerine katılan CHP'lilere saldırıları teşvik eden açıklamalar yapan İçişleri Bakanının, linç girişiminin üzerinden 24 saat bile geçmeden saldırının 'provokasyon' ve 'organizasyon' olmadığını açıklaması manidardır. Henüz soruşturma tamamlanmadan bir bakanın, suçluları korumaya yönelik olarak böyle bir açıklama yapması, örgütlü bir suçun gizlenmek istendiği izlenimini vermektedir. Ayrıca Bakanın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine katılacağının önceden emniyet birimlerine haber verilmediğine ilişkin gerçek dışı bir beyana başvurması, başında bulunduğu birimlerin, etkin, sağlıklı ve tarafsız bir soruşturma yapmayacağına işaret etmektedir. Bakanın, saldırganları, öyle olmadıkları halde, şehidimizin yakınları, hısmı, akrabası gibi gösterme gayreti de soruşturmanın akıbetiyle ilgili endişeleri artırmaktadır."



Önerge ile Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi, güvenlik açığı ve istihbarat zafiyetinin nedenleri ile sorumlularının tespit edilebilmesi, yönetme sorumluluğu taşıyanların hedef gösteren kışkırtıcı açıklamalarının bu olaya etkisinin belirlenebilmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için alınacak önlemlerin oluşturulması amacıyla Meclis araştırması açılması talep edildi.