Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart' ile 23 Nisan kutlaması
Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart'...
Kaan Taşaner ile röportaj
Kaan Taşaner ile röportaj
“Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı da arttırıyor”
“Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı...
Futbol kapatılabilir, amatör branşlar kapatılmaz
Futbol kapatılabilir, amatör branşlar kapatılmaz
Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu
Türk mühendislerden yüzde yüz yerli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından tespit edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

23 Nisan 2020 Perşembe 17:10
0 Okunma
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

İSTANBUL- Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü, elde edilecek delilere göre yeniden değerlendirileceği kaydedildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Avukatı Sezgin Tunç'un, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddialarıyla yaptığı suç duyurusu üzerine de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

İFADESİNDE ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ


CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un evinin fotoğraflarını çektiğini İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla alınan ifadesinde kabul etti. Özçağdaş “İnşaat var mı yok mu" diye fotoğraf çektim” dedi. 


KAFTANCIOĞLU HAKKINDA SUÇA AZMETTİRME SORUŞTURMASI


Öte yandan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirtti. Bunun üzerine Fahrettin Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.


Olay İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Özçağdaş’ın, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmesiyle başladı. Polislerin uyarısı üzerine Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Özçağdaş’ın koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP İl Başkanı KaftancıoğluSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu'dan, '23 Nisan' mesajı
Bakan Soylu'dan, '23 Nisan' mesajı
AK Parti'den 'koronavirüsle mücadele' kitabı
AK Parti'den 'koronavirüsle mücadele' kitabı
Kılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
Bakan Gül başkanlığında 6'ncı 'koronavirüs' toplantısı
Bakan Gül başkanlığında 6'ncı 'koronavirüs' toplantısı
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden yapılacak
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden yapılacak
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan özel oturumu ile toplanacak
TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan özel oturumu ile toplanacak
Dev tren yola çıktı
Dev tren yola çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı