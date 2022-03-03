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CHP heyeti, Gülistan Doku için Tunceli’de

03 Mart 2022 Perşembe 14:15
CHP heyeti, Gülistan Doku için Tunceli’de

TUNCELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile partisinin milletvekillerinden oluşan heyet, 789 gündür haber alınamayan Gülistan Doku’nun akıbeti konusunda yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlamak için Tunceli’ye geldi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıfta öğrenim görürken 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamayan, cep telefonun en son sinyal verdiği Uzunçayır Baraj Gölü’nde yapılan tüm aramalara karşın bulunamayan Gülistan Doku’nun ailesi, Ankara’ya gitti. Gülistan’ın anne ve babası ile ablası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerinden oluşan bir heyetin Tunceli’ye gitmesi talimatı verdi. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’ndan oluşan heyet kente geldi. Heyet, valilik, savcılık, emniyet, baro ve sivil toplum örgütleriyle görüşüp rapor hazırlayacak. Hazırlanan rapor Ankara’da açıklanacak.

'HERHANGİ BİR GELİŞME SAĞLANMIŞ DEĞİL'

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Hepimizin bildiği gibi 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana Gülistan Doku’nun sağ ya da ölü herhangi bir haberi, bilgisi bütün uğraşıya ve mücadeleye rağmen hala öğrenilememiştir. 260 gün baraj gölünde yapılan arama çalışmaları Gülistan Doku’nun sadece intihar ettiği üzerindeydi. Gülistan Doku’nun ablası tüm milletvekillerine bir mektup yazdı ve kız kardeşinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir ili olan Tunceli’de, bu kadar uzun süre kaybolmasını ve bulunamamasını anlamanın mümkün olmadığını ve şüpheleri ile iddialarını dile getirdi” dedi.

‘RAPOR HAZIRLAYACAĞIZ’

CHP'li Karaca yetkililerle görüşüp rapor hazırlayacaklarını belirterek, “Geçtiğimiz hafta salı günü Gülistan Doku’nun ailesi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti ve görüşmede iddiaları ile şüphelerini belirttiler. Genel başkanımız da İstanbul milletvekilimiz ve Adalet Komisyonu sözcümüz Zeynel Emre, Tunceli milletvekilimiz Polat Şaroğlu’yu da görevlendirerek Gülistan’ın ailesinin iddiaları ile yaklaşık 800 gündür yapılan hukuku süreç hakkında inceleme yapılması, olaya ilişkin yerinde yapılacak inceleme ve yetkililerden alınacak bilgilerle rapor hazırlanacak. Hazırlanacak raporun kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Vali, emniyet müdürü, üniversite hocaları, baro ve tüm bu olaya bilgisi olan kişilerle görüşeceğiz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP HeyetiGülistan DokuTunceli
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